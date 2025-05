Burkina-Nord-Commune-Entrepreneuriat-Agriculture-Promotion

Nord/Journée thématique : les contraintes liées à l’entrepreneuriat agricole au centre des échanges

Ouahigouya, 28 mai 2025 (AIB)- la Délégation spéciale régionale du Nord en partenariat avec le Programme d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat agricole (PAPEA) a organisé le mercredi à Ouahigouya, une rencontre d’échanges avec plusieurs acteurs afin d’analyser les obstacles qui entravent l’accès des entreprises agricoles aux marchés institutionnels dans la région du Nord, a constaté l’AIB.

C’est sous le thème « Lever les barrières, ouvrir les marchés : faciliter l’accès des entreprises agricoles du Nord aux marchés institutionnels », que des représentants des filières maraichage, bétail viande, des responsables des délégations spéciales communales, d’entreprises privées et d’institutions publiques de la région du Nord ont échangé.

Les acteurs ont identifié les 27 et 28 mai les contraintes liées à l’activité des entreprises agricoles. Ils ont évoqué entre autres au cours des travaux, à la suite des communications sur la thématique, les contraintes administratives complexes, les exigences strictes en matière de qualité et de certification ainsi que des difficultés d’accès au financement et aux dispositifs d’appel d’offre public.

L’analyse des obstacles a abouti à des recommandations, des démarches à faire auprès de l’ALT pour le vote d’une loi sur la consommation des produits locaux. A l’endroit du ministère de l’économie, les acteurs ont sollicité un encadrement de la labélisation et la certification, un appui aux entreprises locales et la régulation des importations concurrentielles.

Les travaux ont été conduites par le 1er Vice-Président de la délégation spéciale régionale Naaba Koutou.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata