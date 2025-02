Niger-Assises-Sous-Commissions-Travaux

Niger : Les assises nationales recommandent la création et l’encadrement des groupes d’auto-défense

Niamey, 19 fév. 2025 (AIB)-Après quatre jours de travaux en sous-commissions, les membres des assises nationales se sont retrouvés ce mercredi au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey en plénière pour harmoniser leurs résultats. Des recommandations, l’on retient la création et l’encadrement des groupes d’auto-défenses.

Les travaux des assises nationales ont pris fin ce mercredi soir au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey par la présentation et les échanges sur les travaux des sous-commissions. Ces dernières ont fait plusieurs recommandations notamment la création et l’encadrement des groupes d’auto-défenses et des brigades de veille à déployer au niveau des frontières.

Il est aussi préconisé de développer le service de renseignement, identifier tous les utilisateurs de téléphonie mobile, renforcer la collaboration des populations avec les FDS, rechercher et couper les sources de financement du terrorisme, renforcer les programmes d’activité civilo-militaires.

Les sous-commissions exhortent également les autorités, à recruter et assurer la formation des jeunes dans le domaine agricole pour servir dans l’auto-défense et dans le renseignement sous la responsabilité des chefs de canton, des administrateurs délégués en parfaite collaboration avec la gendarmerie.

Elles proposent aussi de mutualiser les forces entre les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), de développer de nouveaux partenariats militaires, de réviser tous les accords de défense non respectueux de la souveraineté du Niger et de s’ouvrir à d’autres partenaires plus efficaces et de renforcer la coopération militaire avec les pays africains amis.

Concernant l’AES, il est aussi conseillé d’harmoniser les textes régissant les Transitions dans les trois pays, d’inscrire la question du chemin de fer dans les projets de l’AES ainsi que la création d’une centrale nucléaire civile dans la confédération, de renforcer la stratégie de communication à travers la création d’une radio, d’une télé, d’un site web de l’AES, de finaliser l’installation de la fibre optique dans l’espace et de créer une base militaire commune des pays de l’AES.

Les cinq sous-commissions ont proposé une Transition de 3 à 5 ans renouvelable pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) de même que la mise en place d’un Conseil consultatif de Transition, d’une cour constitutionnelle de Transition, d’une cour de compte de Transition, d’un Observatoire national de la Transition, d’un Haut conseil de la chefferie traditionnel.

La cérémonie officielle de clôture des assises nationales qui ont démarrées le samedi 15 février dernier, est prévue demain jeudi 20 février au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey