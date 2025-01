Nayala : « Une seule dose du vaccin contre la fièvre typhoïde est suffisante pour protéger l’enfant pendant quatre ans », Docteur Arouna Sissao

Toma, (AIB) – Le mardi 14 janvier 2025, le docteur Arouna Sissao, médecin-chef du district sanitaire de Toma, a affirmé qu’une seule dose administrée à un enfant est suffisante pour le protéger pendant quatre ans. Cette déclaration a été faite lors d’une séance de plaidoyer pour la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde, prévue du 23 au 29 janvier 2025.

Selon le docteur Sissao, la fièvre typhoïde est une maladie des mains sales qui se manifeste par de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et des saignements au niveau des narines.

Elle peut être confondue avec la grippe ou le paludisme et se révèle très contagieuse.

La maladie se transmet par voie féco-orale, via des aliments et des eaux contaminés. Non traitée à temps, elle peut évoluer vers des formes compliquées, comme la dépression.

Aucune cible, dans la tranche d’âge de 9 mois à 14 ans, ne doit échapper aux équipes mobilisées pour cette campagne de vaccination.

L’objectif est de vacciner et renforcer l’immunité de 112 715 enfants dans la province du Nayala. Les équipes seront déployées dans toutes les formations sanitaires, les établissements éducatifs, les gares de transport, ainsi que lors des mariages et des cérémonies, du 23 au 29 janvier 2025.

La maladie peut être évitée par de simples gestes comme le lavage des mains à l’eau et au savon, ou encore le nettoyage des légumes avant leur consommation.

On saisira l’occasion pour associer la vaccination contre le cancer du col de l’utérus (HPV) afin de toucher les femmes n’ayant pas encore reçu ce vaccin.

Il a invité les autorités locales à s’engager pleinement dans cette campagne et à relayer l’information afin d’augmenter le nombre de personnes à vacciner.

Cependant, il a reconnu que le manque de personnel représente un véritable défi. Par exemple, pour le CSPS de Toma, 35 vaccinateurs seraient nécessaires, alors que le personnel actuel compte seulement 18 agents.

Le médecin-chef a également encouragé la mise en place de clubs de santé communautaire pour permettre aux populations d’exprimer leurs besoins en matière de santé et de les faire remonter aux administrateurs. À cet égard, il a cité le club de santé de Sapala comme un modèle à suivre.

Monsieur Adama Diallo, secrétaire général de la province du Nayala, qui présidait la séance de plaidoyer, a salué les efforts de l’équipe cadre, qui ne ménage aucun effort pour améliorer la santé dans la province.

Il a également adressé une mention spéciale aux services de sécurité pour leur travail remarquable.

Enfin, il a exhorté chaque participant à mobiliser les populations pour assurer le succès de cette première campagne contre la fièvre typhoïde dans le Nayala.

