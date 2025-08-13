Burkina-Faso-Nayala-Immersion-Patriotique-Lancement

Nayala : Lancement officiel de la première immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers 2025

Toma, 13 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a procédé ce mercredi, au Lycée provincial de Toma, au lancement officiel de la première édition de l’immersion patriotique obligatoire, destinée aux bacheliers de la session 2025.

Durant 30 jours, 539 jeunes de la province dont 280 filles et 259 garçons recevront une formation axée sur la discipline, les valeurs civiques, l’histoire et la culture du Burkina Faso.

Le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Roko, a salué l’engagement des jeunes à participer à cette initiative.

Il a rappelé que cette immersion, qui se déroule sans téléphone portable ni accès aux réseaux sociaux, est une occasion unique d’apprendre la discipline, la tolérance, la solidarité et l’amour de la patrie.

M. Roko a encouragé les bacheliers à faire preuve d’assiduité et de courage, les qualifiant de « futurs bâtisseurs » et de « futurs leaders » du pays.

De son côté, le Haut-commissaire Honoré Frédéric Paré a invité les immergés à suivre attentivement les conseils de leurs encadreurs et à les mettre en pratique.

« Nous voulons un Burkina nouveau avec des hommes nouveaux », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de former une jeunesse solide, prête à défendre la nation et à contribuer à son développement, que ce soit à l’université, dans le secteur privé, la fonction publique ou l’agriculture.

La cérémonie a également été marquée par la diffusion, via un dispositif sonore, du message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

À l’issue de l’écoute, plusieurs participants ont exprimé leur enthousiasme pour le programme, qu’ils perçoivent comme une opportunité d’acquérir des valeurs fondamentales telles que le civisme et la solidarité.

Le Haut-commissaire Paré a déclaré ouverte l’immersion patriotique 2025 des nouveaux bacheliers, en leur souhaitant un séjour fructueux, placé sous le signe de l’engagement.

Agence d’information du Burkina

