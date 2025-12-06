BURKINA -NAMENTENGA -VACCINATION -ANIMAUX

Namentenga :Un atelier régional pour évaluer la vaccination animale et renforcer la communication

Boulsa, 5 déc. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, représentant le gouverneur de la région des Koulsé, a présidé le vendredi 5 décembre 2025 à Boulsa l’atelier régional d’évaluation à mi-parcours de la campagne de vaccination contre sept maladies prioritaires des animaux.À cette occasion, les participants ont souhaité un renforcement de la communication avec les différents acteurs sur le terrain afin de permettre à la région de conserver son 3ᵉ rang au plan national, en matière de vaccination animale.

Les rapports de vaccination contre les sept maladies prioritaires touchant notamment les chiens, la volaille, les petits ruminants et les gros ruminants, issus des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga, ont constitué l’objet principal des échanges du vendredi 5 décembre 2025 à Boulsa.

Les participants ont également recommandé un renforcement de la communication avec les faîtières, les délégations spéciales des communes et les Commissions villageoises de développement (CVD) afin de maintenir le bon classement de la region au niveau national.

Ces recommandations interviennent dans un contexte marqué par plusieurs difficultés rencontrées au cours des deux premiers mois de la campagne, en octobre et novembre 2025.

Le rapport régional et le compte rendu de la Direction régionale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques des Koulsé, présentés lors de la rencontre nationale à Ouagadougou, ont servi de support aux discussions visant à dégager les acquis, identifier les insuffisances et formuler de nouvelles recommandations.

Le directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques des Koulsé, Ragnimsom Serge Igor Birba, satisfait des résultats, a félicité son collègue en charge de l’agriculture Mamadou Sidibé, pour la parfaite organisation de l’atelier, ainsi que le Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (PRECEL) pour son appui financier.

M. Birba a encouragé les agents de terrain pour leur résilience et les résultats obtenus, avant de les inviter à redoubler d’efforts pour hisser la région au premier rang national au soir du 31 décembre 2025, date de clôture de la campagne de vaccination contre les sept maladies prioritaires des animaux.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA