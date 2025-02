BURKINA-NAMENTENGA-INFRASTRUCTURES-RECEPTION

Namentenga : Les ouvrages de réhabilitation de l’école Boulsa ‘’A’’ réceptionnés provisoirement

Boulsa, le 10 fév. 2025 (AIB)-Une mission de la Direction générale de la coopération (DGCOOP), conduite par Mahamadi Kagoné, de l’Association Nayinéré pour le développement du Namentenga, (ANDN), des deux entrepreneurs adjudicataires et du comité local de suivi des travaux, ont réceptionné provisoirement, le vendredi 7 février 2025, les ouvrages de réhabilitation de l’école Boulsa ‘’A’’, financés par l’ambassade du Japon.

Une équipe technique s’est rendue, le vendredi 7 février 2025, pour la réception provisoire des ouvrages de réhabilitation de l’école Boulsa ‘’A’’.

« Les travaux sont effectués conformément au cahier de charge », a indiqué le représentant du bureau de contrôle Best/GC, Frédéric Singbéogo.

La réception du 1er lot consacré à la construction du mur de clôture, attribué à l’entreprise ETAF d’un coût de 27 245 780 F CFA, le 2e lot consacré à la réfection de 6 classes, de l’équipement et des fournitures diverses, attribué à l’entreprise EZI d’un montant de 22 719 224 F CFA, ont été les différentes étapes de la visite.

Le chef coutumier et traditionnel de Boulsa, Naaba Sonré, le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et les corps constitués, ont marqué leur intérêt pour la réhabilitation, lors de la remise du chantier le 23 août 2024.

La DGCOOP a félicité l’ANDN pour son dynamisme dans le respect des exigences du bailleur et les entreprises pour le respect du contenu du cahier de charge.

Le haut-commissaire a remercié le chef de Boulsa pour sa présence, félicité la DGCOOP, l’ANDN et les entreprises avant de donner rendez-vous aux uns et aux autres dans un an pour la réception définitive

« La réception définitive aura lieu dans un an», a fait savoir le bureau de contrôle représenté par Frédéric Singbéogo.

« On retiendra également que l’obtention de ce financement du Japon, est l’aboutissement heureux des efforts conjugués entre l’ANDN et la DGCOOP », a soutenu le président de l’ANDN Fulbert Bembamba.

Agence d’information du Burkina

JBD/hb/yo