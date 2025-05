Burkina-Transition-Soutien.

Namentenga : La population de Tougouri réitère indéfectible son soutien au président Ibrahim Traoré

Boulsa, 18 mai 2025 (AIB)- La population de Tougouri, dans la province du Namentenga a rassuré le samedi 17 mai 2025, lors de la marche en différé du mercredi 30 avril passé, en soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La population de Tougouri, dans la province du Namentenga, de la région du Centre-Nord a réitéré le samedi 17 mai 2025 son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour ses résultats de reconquête du territoire national et de conduites des affaires de l’Etat.

Cette marche en différé du mercredi 30 avril 2025 s’est déroulée, en présence de la délégation spéciale communale, des autorités militaires, paramilitaires et coutumières.

Selon le président du comité des organisations de la société civile, Roland Lallogo, la commune de Tougouri reste et restera en toute circonstance à ses côtés du capitaine Traoré pour un Burkina souverain et prospère.

Le porte-parole des autorités coutumières et religieuses, le pasteur Robert Sawadogo au nom des confessions religieuses a d’une part, loué les hauts faits du président du Faso au plan national et international et d’autre part fustigé les plans machiavéliques de l’impérialisme et des apatrides.

Robert Sawadogo a sollicité la réinstallation d’autres villages déplacés internes et la consolidation des acquis engrangés contre le terrorisme sur le terrain.

Selon lui, le président Traoré constitue l’espoir de toute la nation, en particulier le Burkina Faso et de l’Afrique en général.

« Nous mettons en garde contre toute manœuvre quel que soit son origine pour déstabiliser notre président. A bas l’impérialisme et ses valets locaux A bas, le général Langley », a confié le président du comité des organisations de la société civile,Roland Lallogo.

Cette marche de soutien au président du Faso a été ponctuée par des prestations culturelles kiagba des femmes et des masques venus des différents villages de la commune de Tougouri.

Agence d’information du Burkina

