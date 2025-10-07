BURKINA-EDUCATION–CONCERTATION-ENCADREURS

Namentenga/Education : Les encadreurs et enseignants échangent pour la réussite de l’année scolaire 2025- 2026

Boulsa, 7 oct. 2025 (AIB)- La Circonscription d’éducation de base (CCEB) de Boulsa I, a rencontré le lundi 6 octobre 2025, tous les enseignants de son ressort pour échanger sur le contenu de la feuille de route de l’année scolaire 2025-2026.

380 enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CCEB) de Boulsa I se sont rencontrés à Boulsa pour échanger sur la feuille de route de l’année scolaire 2025- 2026 .

A cette occasion, les participants ont suivi avec intérêt le résumé des instructions du ministère en charge de l’Education prises, lors du dernier conseil et la thématique de la 2e tranche des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPC) 2025.

Ils ont également échangé sur les réouvertures des écoles des zones à fort défi sécuritaire, les autorisations d’absence, la transmission des rapports etc.

Le Chef de CCEB de Boulsa I, Charles Zongo, satisfait de la présence effective des enseignants et de ses collaborateurs à la rencontre, les a félicités pour leur participation et leurs résultants scolaires encourageants engrangés pendant les examens scolaires de 2025.

M. Zongo les a, aussi exhortés à des résultats probants pour porter de nouveau haut le flambeau de la CEB. En rappel la CEB s’est brillamment illustrée dans l’organisation des activités sportives et culturelles au cours de l’année 2024-2025.

Elle enregistré un taux de succès au certificat d’études primaires (CEP) de 93 ,26%. Le meilleur élève de la province au CEP 2025 relève de la CEB.

Agence d’information du Burkina

