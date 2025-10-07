Bam : Le haut-commissaire salue l’engagement des enseignants et annonce l’arrivée de l’initiative Faso Mêbo

Kongoussi, 7 oct. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a magnifié ce mardi à Kongoussi, la place de l’éducation dans la construction de la Nation et salué la détermination des enseignants à bâtir un Burkina Faso fort et prospère à travers leurs actions quotidiennes.

C’est à l’occasion de la cérémonie mensuelle de montée tournante des couleurs nationales du haut-commissariat de Kongoussi, tenue dans l’enceinte des écoles centre de Kongoussi, que l’autorité provinciale a véhiculé ce message.

Il a également annoncé la mise en œuvre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans la province, les jours à venir.

Le haut-commissaire a réitéré l’importance de l’école dans la construction d’un Burkina Faso souverain et prospère. Il a rendu hommage aux enseignants pour leur dévouement, malgré les défis sécuritaires et sociaux.

« Vous êtes les artisans de la relève, les bâtisseurs silencieux de l’avenir. Votre engagement inspire et mérite toute la reconnaissance de la Nation », a-t-il déclaré à l’endroit des enseignants.

Karim Ouédraogo a également mis en lumière les réformes entreprises par le gouvernement, notamment l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ) et la création du Conseil d’école, deux instruments destinés à renforcer la gouvernance, la discipline et la participation citoyenne dans les établissements.

Le premier responsable de la province a enfin annoncé l’arrivée prochaine de l’initiative Faso Mêbo dans le Bam, une initiative qu’il considère comme une dynamique nationale de dignité et d’autonomie.

« Faso Mêbo, c’est la fierté de bâtir notre pays à partir de nos propres ressources, de notre intelligence et de nos valeurs. Le Bam y prendra toute sa part », a-t-il assuré.

La cérémonie s’est déroulée en présence des corps constitués, du directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bam, des chefs des Circonscriptions d’éducation de base (CEB) de Kongoussi 1 et 2, des enseignants, des élèves et des parents d’élèves.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata