BURKINA-NAMENTENGA-CULTURE-METS-LOCAUX

Namentenga/Culture : L’association viim solidarité lance ses activités de promotion de mets locaux

Boulsa,12 sept. 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Boulsa, Issaka Sangla a lancé officiellement le vendredi 12 septembre 2025, les activités de l’Association viim solidarité (AVS).

La clôture du camp vacance cuisine de la première édition de l’Association Viim solidarité (AVS), la dégustation des mets locaux, la remise des attestations aux campeurs et la visite du stand des produits alimentaires ont ponctué la cérémonie.

« Ce camp vacance cuisine a pour but de léguer nos connaissances acquises de nos grands-mères à nos enfants, que ce camp vacances cuisine des mets locaux a été initié »,a indiqué la présidente de l’AVS, Esil Awa Beloum /Belem.

A cet effet, 21 enfants hôtes et personnes déplacées internes (PDI) âgés de 10 à 17 ans dont 6 garçons ont bénéficié de ce camp vacances.

Le camp , selon le parrain de la cérémonie, le directeur provincial de la Communication des arts et du tourisme, Touwendinda Francis Sakandé a traduit le sens que revêt le thème de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 202 : « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociale ».

Selon la présidente de l’AVS, Esil Awa Beloum/ Belem, l’objectif de son association est de promouvoir la paix , soutenir les personnes vulnérables et développer des activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes.

Mme Beloum a souhaité l’accompagnement des uns et des autres pour l’atteinte des objectifs visés par sa structure.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA