Nakambé : Les collectivités territoriales outillées sur le cadre juridique et institutionnel du secteur de l’énergie

Tenkodogo, (AIB) – Ouvert il y a trois jours, l’atelier d’information et de sensibilisation à l’intention des collectivités territoriales sur le cadre juridique et institutionnel du secteur de l’énergie a refermé ses portes ce jeudi à Tenkodogo. Les participants, venus de cinq régions, repartent très satisfaits des connaissances acquises pour améliorer la gouvernance énergétique locale.

Présidant la cérémonie clôture, le secrétaire général de la région du Nakambé, Sayouba Sawadogo, représentant le gouverneur a salué l’initiative, soulignant qu’elle offre un cadre privilégié pour renforcer la compréhension des acteurs locaux sur les textes régissant le secteur de l’énergie.

Il a également exprimé sa gratitude au président de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE), Dr Jean-Baptiste Ky, représenté par M. Yaya Soura, pour cette activité qui place les collectivités au cœur de la régulation énergétique.

Le représentant du gouverneur M.Sayouba Sawadogo a rappelé les missions essentielles de l’ARSE;veiller au respect des réglementations, protéger les intérêts des usagers et garantir un environnement équilibré pour tous les acteurs. Il avait insisté sur l’importance pour les collectivités de s’approprier ces règles afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des politiques publiques.

Évoquant le rôle stratégique de l’énergie, il a indiqué qu’elle constitue « un pilier de souveraineté, un moteur de croissance et un outil d’équité sociale », réaffirmant l’engagement du gouvernement, sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, à rendre l’énergie accessible, fiable et résiliente pour tous.

Pour sa part, M. Yaya Soura avait souligné que la mobilisation des participants témoigne de l’intérêt croissant pour la gouvernance énergétique. Il a rappelé que la loi n°014-2017/AN confère aux collectivités territoriales un rôle clé dans la planification énergétique, notamment à travers l’élaboration des schémas d’électrification, la gestion de l’éclairage public et l’entretien des infrastructures.

Pendant les trois jours, les représentants des régions du Nakambé, du Nazinon, du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, appuyés par des techniciens de l’énergie et de la SONABEL, ont bénéficié de communications thématiques leur permettant de mieux comprendre la structure tarifaire, les droits des usagers, les voies de recours et les mécanismes de financement de l’accès à l’électricité.

À la clôture des travaux, les participants ont exprimé leur grande satisfaction quant à la qualité des échanges et des outils mis à leur disposition, affirmant que les acquis renforceront la mise en œuvre des politiques énergétiques au niveau local.

Selon les organisateurs, les conclusions de l’atelier contribueront à une gestion plus efficace du patrimoine énergétique national et à une gouvernance locale renforcée.

Agence D’information du Burkina

SM/ata