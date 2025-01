BURKINA-NAHOURI-VACCINATION-CAMPAGNE

Nahouri : Une rencontre de plaidoyer sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé, ce mardi 21 janvier 2025 à Pô, une rencontre de plaidoyer avec les leaders d’opinion et les autorités administratives, coutumiers et religieuses, sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Elle va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025 et va concerner 93 292 enfants de 9 mois à 14 ans.

La rencontre de plaidoyer sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, a réuni, le mardi 21 janvier 2025 à Pô, les leaders coutumiers et religieux, les responsables administratifs, communautaires et les organisations de femmes et de jeunesse.

L’Objectif est d’obtenir leur engagement dans la sensibilisation des populations et le partage de l’information auprès des parents des enfants, sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde.

Pour le médecin chef du district sanitaire de Pô, Dr Boukaré Wanré, cette campagne ne peut connaître un succès sans un engagement des leaders communautaires, les responsables administratifs, coutumiers et religieux.

Après un exposé sur les généralités de la maladie, le médecin chef, a demandé à chaque acteur de sensibiliser à tous les niveaux, afin que cette campagne soit une réussite dans le district de Pô.

Au total 35 formations sanitaires du district seront couvertes avec une cible de 93 292 enfants de 9 mois à 14 ans.

Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a dit sa satisfaction quant à la qualité des échanges au cours de la rencontre.

« Ces échanges fructueux témoignent de l’engagement des acteurs à être des porte-voix pour une campagne réussie dans le Nahouri », a indiqué l’autorité provinciale.

Le représentant de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Nahouri, Pasteur Jean Sacha, a déclaré que sa structure va mobiliser les populations afin que la campagne soit un succès total.

