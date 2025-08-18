BURKINA-NAHOURI-SANTE-INFRASTRUCTURES-CMA

Nahouri/Santé : De nouvelles infrastructures destinées au CMA de Pô

Pô, 17 août 2025 (AIB)- Les nouvelles infrastructures du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô, débutées en 2017 et qui ont connu plusieurs arrêts, sont finalement en état de finition. Un ouf de soulagement pour le personnel soignant et la population.

De la morgue en passant par la pédiatre et la maternité, un coup d’accélérateur a été donné à ces bâtiments ces derniers temps donnant ainsi un nouveau visage au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô.

La mise en service de ces infrastructures a fait l’objet de doléances à plusieurs occasions par les forces vives de la province et de visites des membres du gouvernement.

Elles viendront améliorer les conditions de travail et de vie des populations du Nahouri.

Agence d’information du Burkina

