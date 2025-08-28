Nahouri-Nahouri- Infrastructures-Routières-Réfection

Nahouri : Le pont de la route nationale nº25 à Guenon désormais praticable

Pô, le 28 août 2025 (AIB)-Les travaux de réfection d’un pont de la route nationale n⁰25 à Guénon, dans la commune de Tiébélé, sont achevés. Cela a soulagé les passagers et a facilité la circulation sur cette route jadis dégradée.

Depuis près de quatre (04) mois, des travaux de réfection d’un pont de la route nationale nº25 situé à Guénon, dans la commune de Tiébélé, ont été engagés.

Cette activité avait rendu la circulation difficile obligeant les usagers à se frayer de petites routes et les camions passaient des jours sur place.

La déviation avait endommagé le terrain sportif situé à proximité de la localité qui était devenu le passage des véhicules poids lourds.

L’achèvement de la reconstruction du pont a profondément soulagé les passagers et le pont est maintenant praticable.

La population a salué les autorités pour ce travail qui facilitera la circulation.

Agence d’information du Burkina

TK/HKO/hb/oo