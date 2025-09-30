BURKINA – NAHOURI-MAISON-ARRET-HOMMAGE-AGENTS

Nahouri : La maison d’arrêt de Pô rend hommage à cinq agents appelés à servir ailleurs

Pô, 29 sept. 2025 (AIB)- La Maison d’arrêt et de correction de Pô (MAC-Pô) a organisé, ce lundi 29 septembre 2025, une cérémonie d’hommage à cinq agents appelés à servir ailleurs. C’est la directrice de la maison d’arrêt, Assetou Ouattara, qui a présidé la cérémonie.

C’est par une montée des couleurs que le personnel de la maison d’arrêt avec en tête la directrice, Assetou Ouattara, ont rendu un hommage, le lundi 29 septembre 2025, à cinq des leurs appelés à servir ailleurs.

Sur les cinq agents, deux ont été admis aux concours professionnels des élèves contrôleurs, session 2025, tandis que trois autres ont été appelés à servir dans d’autres localités.

Des attestations de reconnaissance leur ont été décernées pour saluer leur contribution exceptionnelle à l’ouverture et au fonctionnement de la MAC-Pô qui a ouvert ses portes en novembre 2024.

Le commandant de l’Unité spéciale judiciaire (USJ) sorti, le contrôleur de sécurité pénitentiaire Enoc Kaboré, a au nom des partants, souligné l’impact positif de leur passage au sein de cette maison.

Il a salué le leadership de la première responsable qui, selon lui, a su instaurer un esprit d’équipe et un cadre propice à l’épanouissement professionnel.

La directrice a quant à elle, a invité les agents appelés à d’autres responsabilités à continuer d’incarner les valeurs de professionnalisme, de rigueur et de don de soi, qui constituent le leitmotiv de leur serment à servir la Nation.

Elle les a également encouragés à faire rayonner, dans leurs nouvelles fonctions et formations, l’expérience acquise au sein de l’administration pénitentiaire.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux pionniers à ceux qui ont contribué à bâtir les fondations de la MAC-Pô. Chacun de vous, par son passage, laisse une empreinte dans l’histoire de cette institution et dans la mémoire collective de ses équipes », a laissé entendre Assetou Ouattara.

Agence d’information du Burkina

