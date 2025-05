BURKINA-NAHOURI-JOURNEE-COUTUMES-TRADITIONS-SOLIDARITE

Nahouri : Des VDP reçoivent des vivres et une enveloppe financière de 250 000 F CFA

Pô, 16 mai 2025 (AIB)-Les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la province du Nahouri, ont bénéficié, ce jeudi 15 mai 2025, de 30 sacs de riz de 25 kg et une enveloppe financière d’une valeur de plus de 250 000 F CFA. Le don a été remis au cours de la cérémonie de la deuxième édition de la journée des coutumes et des traditions pensionnaires.

« Nous sommes content du travail de reconquête du territoire national mené par nos vaillants FDS et VDP et c’est une façon pour nous de reconnaître leur sacrifice en témoignant leur reconnaissance », a indiqué le président-directeur général de Tahoura Multi-Services et promoteur de la 2e édition de la journée des coutumes et traditions dans le Nahouri, Samuel Tahoura.

Le don a été réceptionné par le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massalado Yvette Nacoulma/Sanou et a remis au coordonnateur provincial des VDP, représenté par l’adjudant Akohoudjié Kora.

