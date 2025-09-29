BURKINA-NAHOURI-AGENTS-SANTE-SORTIE-DETENTE

Nahouri : Des agents de santé renforcent la cohésion sociale entre travailleurs par une sortie conviviale au pic Nahouri

Pô, 29 sept. 2025 (AIB)- Les agents de santé du district sanitaire de Pô, dans la province du Nahouri, ont organisé, le samedi 27 septembre 2025, la 3e édition de leur journée détente au pic Nahouri, en vue de renforcer la cohésion sociale entre travailleurs. Des activités comme la montée sur le pic, les rues marchandes, les dégustations et les jeux de sociétés, en vue de renforcer la cohésion sociale entre travailleur ont meublé la journée.

C’est sous le thème : « Santé et sport : moteurs de résilience communautaire », que les agents de santé du district sanitaire de Pô, se sont retrouvés ce samedi 27 septembre 2025 au Pic Nahouri, pour une journée détente meublée par plusieurs activités.

Selon le président du comité d’organisation, Samuel Nana, cette journée, troisième du genre, vise à créer un cadre de fraternité, de cohésion sociale entre travailleurs de la santé du public et du privé de toute la province et partant, promouvoir le tourisme interne.

« Cette sortie détente nous a permis de nous détendre loin du stress, du poids du service et d’avoir plus de forces pour accomplir les différentes tâches et missions qui nous ont été confiées », a-t-il indiqué.

Pour M. Nana, cette journée a permis également aux différentes familles de fraterniser autour des différentes activités.

Le Médecin chef du district (MCD) sanitaire de Pô, Dr Boukaré Wanré, a salué l’initiative de ses collaborateurs qui, au-delà de l’aspect récréatif et festif, vise à créer la cohésion sociale, le vivre ensemble entre agents de santé du public et du privé.

Il a souhaité qu’après cette activité, les agents de santé aient les forces nécessaires pour répondre aux sollicitations des populations.

Les agents de santé du privé, des officines privées, de la direction régionale de la santé du Nazinon ainsi que les agents de l’infirmerie de la garnison militaire de Pô, ont été associés à la sortie.

Agence d’information du Burkina

