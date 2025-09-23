BURKINA-NAHOURI-GUIARO-INFRASTRUCTURES-SANITAIRES

Nahouri : Bientôt des nouvelles infrastructures sanitaires pour le village de Saro

Guiaro, 23 sept. 2025 (AIB)- Le village de Saro, situé à une dizaine de km au Sud-Ouest de Guiaro-Centre, a bénéficié, ce dimanche 21 septembre 2025, de la construction d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS).

Le village de Saro, situé à une dizaine de km de Guiaro-centre a bénéficié de la construction d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS).

Ces infrastructures contribueront à réduire considérablement la distance que parcouraient les populations de village pour trouver un centre de santé.

Elles sont composées de logements pour le personnel, d’un dispensaire, d’une maternité, d’un service commun et d’un abri pour accompagnant.

Selon le chef du chantier, Jonas Nitiema, le taux d’exécution est de 26,75% pour un délai d’exécution de huit mois.

« C’est un projet du ministère de la Santé portant sur la construction de 25 formations sanitaires sur toute l’étendue du territoire national dont deux dans la province du Nahouri », à laisser entendre M. Nitiema.

Le président du Conseil villageois pour le développement (CVD) de Saro, Boutié Zibaré, s’est dit satisfait de la construction de ce joyau et a souhaité qu’il soit livré dans les délais pour le bonheur de la population de Guiaro en général et celle de Saro en particulier.

Agence d’information du Burkina

EAB/HKO/hb/oo