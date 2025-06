BURKINA-NAHOURI-EXAMENS- BEPC-RESULTATS

Nahouri/BEPC 2025 : La meilleure moyenne de la province revient à Lionel W. Neya avec 18,00/20

Pô, 17 juin 2025 (AIB)- Les résultats du second tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), sont tombés ce samedi 14 juin 2025 dans les 10 jurys que compte la province du Nahouri. La meilleure moyenne est revenue à Lionel W. Neya du collège Notre Dame de Fatima de Pô, avec 18,00/20.

Pour les résultats du BEPC 2025, la province du Nahouri a enregistré 42,20 % pour 1 042 admis sur 2 469 présentés dont 514 garçons et 528 filles.

Les meilleures moyennes sont revenues à Lionel W. Neya du collège Notre Dame de Fatima de Pô avec 18,00/20, est suivi de Bawoum J. Adémoudo du lycée de Dakola, commune de Pô avec 17,15/20 et Hamidou Nabaloum du CEG de Boala, dans la commune de Guiaro avec 17,15.

Sur les 10 jurys que compte la province, le jury de Tiébélé 2 et de Guiaro a enregistré chacun 51,17 % et 48,55 %, les plus forts taux de la province.

Le plus faible a été enregistré au jury de Guelwongo, avec 36,20%

En rappel, la province avait enregistré à la session précédente un taux de 48,75 % soit un taux de régression de 6,55 %.

Elle a réalisé un taux de 60,61% soit 40 admis sur 66 pour le Brevet d’étude professionnelle (BEP).

Quant au Certificat d’aptitude professionnel (CAP), le taux de réussite est de 92,54% pour 62 admis sur 67 candidats présentés.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/ar