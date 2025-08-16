Burkina-Mouhoun-Patriotisme-Veille citoyenne-Célébration

Mouhoun/Veille citoyenne et engagement patriotique de Bondokuy : Le premier anniversaire célébré dans le village de Ouakara

Dédougou, 15 août 2025 (AIB) – La Coordination communale des associations de veille citoyenne de Bondoukuy, dans la province du Mouhoun, a célébré, ce vendredi 15 août 2025 dans le village de Ouakara, le premier anniversaire de sa création, sous le thème : « Jeunesse de la commune de Bondoukuy, pour une véritable cohésion sociale, sois artisan de la paix et dis non à la consommation de drogue et de boissons frelatées».

La commémoration de l’anniversaire a été célébrée le vendredi 15 août 2025 dans le village de Ouakara, commune de Bondoukuy.

Elle a été ponctuée d’actes de solidarité, de messages d’engagement patriotique et de plusieurs activités.

Le centre national de transfusion sanguine de Dédougou, a conduit une opération de don de sang afin de soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations vulnérables.

Dans le même esprit, un appui symbolique à l’initiative présidentielle «Faso Mêbo», a été remis au Président de la délégation spéciale (PDS) de Bondoukuy, Lazare Bado.

Ce geste, composé d’une enveloppe de 251 850 FCFA, de deux pelles, deux pioches et 24 paires de gants, traduit l’adhésion des acteurs de la veille citoyenne aux efforts de solidarité nationale.

Une communication sur le thème de la journée, animée par David Dao, a permis d’éveiller les consciences sur l’importance de la paix, de la cohésion et de la responsabilité citoyenne.

Le coordonnateur communal de la veille citoyenne, Gédéon Tamboe, a rendu hommage aux chefs coutumiers pour leur rôle déterminant dans la préservation du vivre-ensemble.

Il a rappelé que le choix du village de Ouakara n’était pas anodin, ce dernier ayant subi une attaque terroriste le 28 mai 2023, repoussée grâce à la bravoure des habitants.

Saluant l’engagement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait ordonné une opération sécuritaire d’envergure ayant conduit à la libération de la commune, Tamboe a exhorté la population à rester vigilante face aux menaces persistantes.

Le coordonnateur communal de la veille citoyenne, a par ailleurs annoncé que dans les prochains jours, une tournée de sensibilisation dans les villages sera initiée afin de vulgariser la vision de la Révolution progressiste et populaire.

Le parrain de la cérémonie, Paulin Bicaba, cadre de banque et fils de Ouakara, a insisté sur le rôle essentiel de la veille citoyenne dans la détection des menaces et la protection de la cohésion sociale.

Rappelant l’héritage des Comités de défense de la révolution (CDR) initiés par le Président Thomas Sankara, il a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives communautaires s’inscrivant dans la vision du capitaine Ibrahim Traoré.

Pour le parrain, le dépassement de soi et l’esprit de sacrifice s’imposent comme conditions de survie collective.

Le PDS de Bondoukuy, a salué l’engagement constant des acteurs de la veille citoyenne et jugé le thème de la commémoration pertinent et interpellateur.

Il a souligné que la construction d’une nation prospère repose sur des ressources humaines de qualité et a assuré de sa disponibilité à accompagner toute initiative visant à renforcer la cohésion nationale et la résilience communautaire.

Depuis son installation le 15 août 2024, la veille citoyenne communale de Bondoukuy a multiplié les actions concrètes.

Elle a organisé une marche-meeting de soutien au président du Faso, contribué à la révision de 11 motos du détachement militaire pour un montant de 350 000 FCFA, initié des journées de salubrité dans les espaces publics et distribué plus de 300 plants lors de la Journée nationale de l’arbre.

Autant d’initiatives qui traduisent la détermination des populations à accompagner les FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la sécurisation du territoire.

La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités administratives et sécuritaires, ainsi que d’associations partenaires telles que CRESCO et SARO.

Des points focaux venus des différents villages de la commune y ont également pris part, conférant à l’événement une dimension fédératrice.

La célébration du premier anniversaire de la veille citoyenne à Ouakara s’est ainsi imposée comme un moment fort d’unité et d’engagement, réaffirmant la volonté des populations de Bondoukuy de défendre les valeurs patriotiques et de promouvoir la paix et la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

