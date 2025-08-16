BURKINA-ASSOCIATION-DON-FASO-MEBO

Burkina : Les femmes atteintes d’albinisme offrent du ciment et de l’eau à l’initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB)-L’Association des femmes atteintes d’albinisme du Burkina (AFAB) a soutenu, samedi, l’initiative présidentielle Faso Mêbo en offrant une demi-tonne de ciment et des packs d’eau.

« Nous sommes aujourd’hui à Faso Mêbo pour répondre à l’appel du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, avec notre modeste contribution », a déclaré la présidente de l’AFAB, Maïmouna Déné, lors de la remise tenue au lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou, siège du projet.

Mme Déné a expliqué que son association a tenu à contribuer car « le président du Faso œuvre à prendre en compte toutes les couches sociales du pays ». Elle a ajouté : « Il était important pour nous de manifester notre reconnaissance pour tout ce qu’il fait. Ces actions permettent aux personnes marginalisées d’être considérées et de se sentir pleinement intégrées dans la société. »

La responsable de l’AFAB a également invité les autres personnes vivant avec un handicap à soutenir Faso Mêbo afin de témoigner de leur appartenance à la Nation.

Créée en 2008, l’AFAB œuvre pour lutter contre les préjugés et discriminations dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme, en particulier les femmes.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA