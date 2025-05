BURKINA-MOUHOUN-PCD-CADRAGE-LANCEMENT

Mouhoun/Plan communal de développement : Une relecture pour un référentiel de planification efficace

Dédougou, le 15 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a présidé, le mercredi 14 mai 2025 à Safané, une rencontre de cadrage en vue de la relecture du Plan communal de développement (PCD). Cette séance de travail s’inscrit dans une dynamique participative et inclusive visant à adapter le document stratégique aux nouveaux défis sociaux, économiques et sécuritaires auxquels la commune fait face.

Cette rencontre de cadrage le mercredi 14 mai 2025 à Safané, avait pour objectif de poser les bases méthodologiques de la relecture du Plan communal de développement (PCD), de préciser les rôles des acteurs et de définir un calendrier réaliste pour les différentes étapes du processus.

Elle a été initiée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines (PARGFM) avec l’appui de la banque mondiale.

Il a également été question d’identifier les nouvelles priorités de la commune en tenant compte de la situation actuelle, notamment les questions de résilience, de paix, de relèvement socioéconomique et de développement durable.

L’activité a réuni des représentants de l’administration, des services techniques déconcentrés, des OSC, des structures communautaires, des partenaires techniques et financiers ainsi que des leaders coutumiers et religieux.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué l’engagement de l’ensemble des acteurs et a souligné l’importance d’un PCD actualisé, crédible et orienté vers les besoins réels des populations.

Il a insisté sur l’approche participative comme gage d’appropriation et de réussite de la mise en œuvre.

Le Haut-commissaire a invité le consultant à éviter le plagiat et produire un document en fonction des conclusions de ladite rencontre.

M. Nakanabo a également demandé la délégation spéciale à jouer sa partition pour produire un document qui répond aux aspirations du développement de la localité.

« Je vous invite à vous impliquer davantage dans l’élaboration du document en faisant ressortir les vraies problématiques afin que des solutions idoines soient trouvées pour le bonheur de nos nos populations », a-t-il dit aux participants.

Tout en traduisant sa reconnaissance au ministère des Mines et carrières et au PARGFM, Souleymane Nakanabo, a marqué sa disponibilité à accompagner les initiatives communautaires pour développement durable de nos communes.

« Chacun est invité à s’aligner dernière la vision des plus hautes autorités sous la révolution progressiste populaire, et chacun à l’obligation de s’investir pour faire sortir notre pays de la situation qu’il vit actuellement », a-t-il conclu.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Safané, Ali Traoré, le PCD est un outil de planification et de travail pour permettre à nos communes d’être plus performants, d’avoir des visions pour la mise en œuvre des réalisations et des investissements sur le terrain.

Il a invité chacun des participants à proposer des problématiques claires et être des relais d’information sur le terrain afin de faciliter le travail du consultant.

Le représentant du PARGFM, Abdoul Aziz Compaoré, soucieux du développement de la commune de Safané et avec l’appui de sa structure, a invité les participants à adopter une franche collaboration avec le consultant en lui donnant des informations exactes afin de produire un document de qualité.

« Le PCD est la boussole du développement communal et il faut des informations justes et fiables pour l’élaborer », a-t-il dit.

Cette rencontre de cadrage marque ainsi le point de départ d’un processus qui devra déboucher sur un document de planification clair, inclusif et opérationnel, capable de guider l’action publique locale pour les prochaines années.

