Gourma/Journée des coutumes et traditions : Des élèves-professeurs des écoles découvrent des sites touristiques de la ville de Fada N’Gourma

Fada N’Gourma, 15 mai 2025 (AIB)-Dans le cadre de la célébration de la Journée des coutumes et traditions (JCT), les élèves-professeurs de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation de l’Est (INFPE, ex-ENEP) de Fada N’Gourma), ont fait une immersion touristique, ce jeudi 15 mai 2025, dans le but de découvrir les coutumes et traditions de la cité de Yendabili.

Pour valoriser les patrimoines culturels, les coutumes et traditions, l’Etat burkinabè dans son rôle de garant de la laïcité et des libertés de croyance et de non croyance, a institué la célébration de la journée des coutumes et traditions chaque 15 mai.

Pour ne pas rester en marge de cette deuxième édition et dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine national, l’administration de l’INFPE de l’Est avec ses élèves-professeurs d’école ont organisé une immersion touristique.

Guidée par l’Association vivre au village (VIVAVI), l’immersion s’est refondée sur le circuit de la vieille ville de Fada N’Gourma.

Les touristes du jour ont échangé sur les valeurs de la calebasse dans la communauté gourmantché et s’en est suivi la visite de l’arbre mystique, le site de Tandjaama « la mare sacrée aux caïmans », le puits de De Gaulle, la grotte mariale et le baobab légendaire.

Le directeur régional de l’INFPE de l’Est, Amidou Djama Hubert Thiombiano, a affirmé, que l’organisation de cette immersion des élèves-professeurs de son établissement s’inscrit dans la mise en œuvre du mot d’ordre des plus hautes autorités de ce pays en lien avec l’institution du mois du patrimoine national et de la célébration de la JCT.

Il a indiqué que, par cette visite touristique, l’INFPE veut lier la théorie à la pratique car dans leurs curricula l’enseignement de la culture et de la tradition occupe une place privilégiée.

M. Thiombiano a ajouté que, par cette immersion, l’INFPE veut apprendre l’histoire du Gulmu et les valeurs y enseigner aux futurs enseignants.

Pour le directeur régional de l’INFPE de l’Est, cette visite touristique va permettre à ces futurs praticiens de l’éducation à ne pas avoir honte de leur culture, de leur religion et à mieux comprendre ceux qu’ils sont.

Les élèves-professeurs ont été émerveillés par les échanges avec les guides touristiques de VIVAVI.

Selon l’élève-professeur d’école, Hermann Kaboré, ils ont été édifiés par tous les sites visités et a soutenu qu’il a été émerveillé par l’histoire du puits de De Gaulle, la grotte mariale et l’histoire du baobab légendaire.

Pour lui, tous les élèves-professeurs d’école ne sont pas de la région de l’Est, donc il estime que les enseignements appris durant ces visites touristiques vont permettre de mieux rendre aux apprenants lorsqu’ils seront en situation de classe.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz