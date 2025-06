BURKINA-MOUHOUN-AGRICULTURE-ASSURANCE-CLIMATIQUE-LANCEMENT

Mouhoun : Le programme d’assurance climatique indicielle 2025 lancé à Safané

Dédougou, le 12 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a présidé, le jeudi 12 juin 2025 à Safané, le lancement de la campagne de souscription au Programme de promotion de l’assurance climatique indicielle au Burkina Faso (PPACI-BF). Cet événement marque une avancée significative dans la protection des producteurs contre les effets du changement climatique.

Face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents, les agriculteurs doivent s’adapter à une réalité où les périodes de sécheresse et les inondations compromettent la stabilité des rendements agricoles et entraine de nombreuses pertes chez les producteurs.

C’est dans cette optique que le PPACI-BF propose une solution innovante qui est l’assurance climatique indicielle (IBWI), un mécanisme de compensation basé sur des paramètres météorologiques.

Contrairement aux assurances classiques, ce modèle d’assurance garantit un dédommagement rapide et transparent, sans nécessiter d’expertise individuelle sur les exploitations.

C’est une phase-pilote qui concerne trois localités retenues à travers deux régions à savoir les communes de Safané et Tchériba dans la région de la Boucle du Mouhoun et Dori dans la région du Sahel.

Elle met l’accent sur les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, qui constituent lépine dorsale de nombreuses exploitations agricoles.

En leur permettant d’accéder à une assurance adaptée, le programme favorise une agriculture plus sécurisée et encourage linvestissement dans les cultures et stimule la croissance économique locale.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Safané, Ali Traoré, a exprimé son engagement indéfectible envers ce projet, saluant l’implication des partenaires et le choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie de lancement. I

Il a exhorté les agriculteurs à saisir cette opportunité et à se mobiliser massivement, afin que cette initiative bénéficie pleinement aux communautés locales.

Pour le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, la réussite du projet dépend de la responsabilité collective.

Pour cela, il a appelé chaque acteur à devenir un ambassadeur de lassurance indicielle, soulignant que la prévention et lanticipation sont essentielles pour pérenniser lagriculture burkinabè.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, a salué le soutien stratégique du PPACI-BF, du PNUD et de YEELEN Assurance, qui ont permis de faciliter l’accès des producteurs à une couverture efficace contre les risques climatiques.

Des semences améliorées et des intrants agricoles ont été remis aux producteurs afin de les aider dans leur production.

Le représentant des bénéficiaires, Boulaye Gnémé, a réaffirmé la mobilisation des producteurs et leur adhésion enthousiaste à cette initiative.

Il a invité les producteurs à souscrire massivement à cette initiative qui leur permet de garantir leur production agricole afin d’ œuvrer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire selon la vision des plus hautes autorités du pays.

En effet, 2 890 producteurs des communes de Dori, Safané et Tchériba ont déjà souscrit à l’assurance agricole indicielle depuis 2022, témoignant de l’intérêt croissant pour ce dispositif et de son impact tangible sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo