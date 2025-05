BURKINA-MOUHOUN-COUTUMES-JOURNEE-CELEBRATION

Mouhoun/Journée des coutumes et traditions : Des invocations faites pour le retour de la paix au Burkina Faso

Dédougou, le 15 mai 2025 (AIB)- La ville de Dédougou a vibré le jeudi 15 mai 2025 devant le palais de sa Majesté le Chef de canton, au rythme de la deuxième journée des coutumes et traditions. En présence du ministre en charge de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé et des autorités administratives de la région de la Boucle du Mouhoun, des prières ont été faites pour le retour de la paix au pays.

La cérémonie a débuté par un rituel sacré, visant à invoquer les mânes des ancêtres pour la paix, la sécurité et une bonne saison des pluies au Burkina Faso.

Ce moment fort a permis à la communauté de se rassembler autour de valeurs spirituelles et culturelles fondamentales.

Le chef de canton, a exprimé sa gratitude envers le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour l’initiative louable d’instituer cette journée dédiée aux coutumes et traditions mais aussi un appel à l’unité et à la paix au Burkina Faso.

Dans un élan de solidarité, il a également formulé des bénédictions pour les autorités et les forces combattantes, souhaitant un retour rapide à l’intégrité territoriale du pays.

A travers un rituel propre de la communauté bwa, le chef de canton a fait une démonstration en rendant hommage aux ancêtres et leur a demandé la protection, la prospérité, la paix, la sécurité et une bonne saison des pluies pour le Burkina Faso.

Le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Mikaïlou Sidibé, a, au nom du chef de l’Etat, souligné l’importance de cette journée pour renforcer les liens communautaires.

« Le gouvernement a décrété cette journée pour permettre de donner un espace à cette frange importante de notre société de pouvoir communier, échanger, prier et faire les rituels et rites nécessaires pour reconnecter le monde visible du monde invisible pour bénéficier de l’accompagnement des mânes de nos ancêtres afin de retrouver la paix et la sécurité pour notre pays », a-t-il souligné.

Il a remercié le chef de canton et l’ensemble des autorités coutumières de Dédougou pour leurs prières et leur engagement envers la paix.

L’événement a été agrémenté par la présence du Timbwéni, les tambours des guerriers en pays bwa, qui ont résonné tout au long des festivités.

Des masques en fibres ont également été mobilisés pour des prestations traditionnelles, illustrant la richesse et la diversité de la culture locale.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz