Mouhoun/Excellence scolaire : Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire félicite la meilleure enseignante

Dédougou, le 03 sept. 2025 (AIB)- Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a reçu le mardi 02 septembre 2025, Gisèle Sou/Malo, distinguée meilleure enseignante de la région lors de la journée nationale de l’excellence scolaire tenue à Ouagadougou.

Accompagnée des responsables du lycée communal de Dédougou où elle enseigne, Gisèle Sou/Malo est venue, le mardi 02 septembre 2025, présenter son prix, symbole de reconnaissance nationale pour son engagement, son professionnalisme et son dévouement au service de l’éducation.

Elle a exprimé sa gratitude envers les autorités éducatives pour leur soutien.

Cette distinction, remise au cours d’une cérémonie présidée par le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, se compose d’une moto Sirius, d’un ordinateur portable, d’une enveloppe de 500 000 F CFA et d’une attestation officielle de reconnaissance signée par le Président du Faso.

« Ce prix est le fruit d’un travail acharné, d’une passion pour l’enseignement et d’un engagement sans faille envers nos élèves. Il montre que le mérite est toujours reconnu », a déclaré le directeur régional, tout en félicitant l’équipe pédagogique du lycée communal de Dédougou pour son accompagnement.

Gisèle Sou/Malo, a dédié sa distinction à ses collègues, à ses élèves et à toute la communauté éducative.

Elle a affirmé que cette reconnaissance l’honore et la motive à redoubler d’efforts pour dispenser un enseignement de qualité et contribuer à l’essor du système éducatif burkinabè.

La journée nationale de l’excellence scolaire, organisée chaque année par les ministères en charge de l’éducation et présidée par le Chef de l’Etat, récompense les enseignants, élèves et acteurs du système éducatif qui se distinguent par leur professionnalisme, leur créativité et leurs résultats.

A travers cette distinction, le gouvernement burkinabè réaffirme son ambition de valoriser le métier d’enseignant et de promouvoir l’excellence, levier essentiel du développement du pays.

