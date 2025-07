BURKINA-MOUHOUN-CERTIFICATION-LANCEMENT

Mouhoun/Examens de certification professionnelle : 1 474 candidats dans la Boucle du Mouhoun

Dédougou, le 1er juillet 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a lancé, le mardi 1er juillet 2025 au Centre régional de formation professionnelle du Burkina Suudu Bawdè (CRFP/BSB) à Dédougou, les épreuves des examens de certification professionnelle. Pour cette session, 1 474 candidats dont 934 filles composent pour le Certificat de qualification professionnelle (CQP) dans 09 métiers.

Ce mardi 1er juillet 2025, commencent les examens de certification professionnelle sur l’ensemble du territoire national.

Dans la Boucle du Mouhoun, ils sont 1 474 candidats dont 934 filles et 540 garçons qui sont en course pour le Certificat de qualification professionnelle (CQP) dans 09 métiers à savoir le métier de couturier, de teinturier-tisseur, de coiffeur dame, de mécanicien cycle et motocycles, de mécanicien automobile, de menuisier métallique, de menuisier bois, d’électricien des installations domestiques et de maçon.

Ils sont repartis dans 27 jurys dont 17 à Dédougou, 05 à Boromo, 02 à Toma, 02 à Tougan et 01 à Nouna.

Avant l’ouverture des premières épreuves, le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a encouragé les candidats à s’appliquer et à prendre au sérieux le métier pour lequel ils sont venus pour chercher la certification professionnelle.

« Soyez professionnels dans ce que vous êtes et avec ce diplôme que vous cherchez, soyez des modèles de réussite dans la vie active. Commencez à épargner dans les institutions financières pour faciliter votre installation dans la vie active. Vos métiers sont des filières professionnalisantes qui vont faciliter l’employabilité de tous les candidats » a-t-il dit.

Il a souligné que ces examens de certification professionnelle entrent en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités du pays.

« L’initiative Référent-Opportunité-Insertion est de faire en sorte que toutes les filles et tous les fils du pays puissent savoir faire quelque chose avec leurs dix doigts. C’est une grande révolution qui est en train d’être opérée par les plus hautes autorités dans le secteur de l’éducation » a-t-il conclu.

Pour le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, c’est la première année que le MESFPT prend en main l’organisation des examens de certification professionnelle.

« Nous sommes dans la logique de former des gens pour des métiers bien précis. Même ce qui est de l’enseignement général, la tendance est de faire en sorte que les élèves puissent faire quelque chose de leurs dix doigts. Ce qui veut dire qu’après leur examen, ils sont des jeunes prêts à être employés sur le terrain » a expliqué Raoul Sanon.

Sur le plan de l’organisation, il a rassuré que toutes les dispositions sont prises et pour le moment, il n’y a pas de soucis en ce sens que tout se passe bien dans les cinq provinces de la région qui ont présenté des candidats. La province des Banwa est la seule à ne pas avoir des candidats.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/ar