Mouhoun/Evaluation de la transparence dans le secteur extractif : Le SP-ITIE sensibilise les acteurs à Safané

Safané, 17 sept. 2025 (AIB)- Le deuxième vice-président de la délégation spéciale de la commune de Safané, Moumouni Doro, a présidé, le mardi 16 septembre 2025, une rencontre de sensibilisation organisée par le Secrétariat permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (SP-ITIE), dans le cadre du processus d’évaluation de la contribution des acteurs à la transparence dans le secteur extractif.

La rencontre de sensibilisation sur le processus d’évaluation de la contribution des acteurs à la transparence dans le secteur extractif s’est tenue le mardi 16 septembre 2025 à Safané, visait principalement à présenter la démarche méthodologique retenue par le SP-ITIE et à susciter l’adhésion des populations de Safané au processus.

Selon le chef de mission, Amara Bathily, un outil informatique innovant et endogène sera bientôt déployé afin de permettre une meilleure évaluation des différents intervenants du secteur extractif.

Cet outil, a-t-il précisé, contribuera à renforcer la redevabilité et à garantir une gouvernance minière plus transparente et inclusive.

La rencontre a mobilisé les autorités administratives et communales, les leaders coutumiers et religieux ainsi que les orpailleurs de la localité.

Dans un climat d’échanges constructifs, les participants ont salué l’initiative et exprimé leurs préoccupations relatives aux interactions entre communautés locales et acteurs miniers.

Ils ont, par ailleurs, plaidé pour le renforcement des cadres de concertation afin de favoriser un dialogue permanent et apaisé autour de la gouvernance des ressources extractives.

Il convient de rappeler que cette campagne de sensibilisation, initiée par le SP-ITIE, se poursuivra dans une quarantaine de communes à travers le pays, dont 18 chefs-lieux de région.

L’objectif est d’élargir la portée de l’action et d’ancrer durablement les principes de transparence, de participation et de bonne gouvernance dans les zones concernées par l’exploitation minière.

Agence d’information du Burkina

