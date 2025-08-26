BURKINA-MEDIAS-PASSATION-DIRECTION

Mouhoun/Editions Sidwaya : Yacouba Bélem prend les rênes du service régional

Dédougou, 26 août 2025 (AIB) – Le secrétaire général des Editions Sidwaya, Enock Kindo, a installé, ce mardi 26 août 2025 à Dédougou, le chef de service régional des Editions Sidwaya de la région de la Boucle du Mouhoun, le conseiller en sciences et technique de l’information et de la communication, Yacouba Bélem.

Il remplace Adama Sédgo, appelé à de nouvelles responsabilités à la rédaction centrale du quotidien d’Etat à Ouagadougou.

La cérémonie de passation, présidée par le secrétaire général des Editions Sidwaya, Enock Kindo, le mardi 26 août 2025 à Dédougou, qui avait dans sa délégation le directeur des ressources humaines et celui des rédactions.

La cérémonie a été marquée par la sobriété, mais également par le rappel des exigences professionnelles attachées à cette fonction stratégique.

« C’est une cérémonie simple, sans faste, mais qui devient un événement grâce aux médias », a déclaré Enock Kindo.

Il a félicité Yacouba Bélem pour la confiance que la direction générale a placée en lui et a insisté sur « la nécessité de travailler avec rigueur, de vérifier les informations et de toujours privilégier la qualité sur la précipitation ».

Le secrétaire général des Editions Sidwaya, a rappelé que « Sidwaya ne cherche pas le sensationnel, mais une information fiable et crédible », avant d’encourager le nouveau responsable à être présent sur le terrain.

« Si vous restez dans votre salon climatisé sans aller vers les sources, vous n’aurez pas d’information », a-t-il martelé.

Tout en garantissant l’accompagnement de la hiérarchie, M. Kindo, a exhorté le service régional à accroître la visibilité du quotidien national.

« Donnez régulièrement de l’information de qualité venant de la région. Nous sommes venus vous donner du travail, pas des privilèges », a-t-il insisté.

Enock Kindo a également salué « la rigueur et le professionnalisme » du chef de service sorti, Adama Sédgo et l’a invité à « rester en contact avec son successeur pour partager son expérience et continuer de l’épauler dans ses nouvelles responsabilités ».

M. Sédgo, a livré un témoignage sincère sur ses cinq années à la tête du bureau régional.

« Au début, ce n’était pas facile. Si je suis à ce niveau aujourd’hui, c’est grâce à vos contributions. Continuez à soutenir et à conseiller le nouveau chef de service», a-t-il confié, avant de remercier ses collaborateurs pour leur soutien constant.

Adama Sédgo a par ailleurs conseillé son successeur de parler quand il le faut, « mais sache aussi écouter ».

A son tour, Yacouba Bélem a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, tout en reconnaissant l’ampleur de sa mission.

« Je sollicite l’accompagnement des autorités, des médias et des acteurs locaux pour faire rayonner Sidwaya dans la Boucle du Mouhoun. Je regrette son départ parce que je n’ai pas fini d’apprendre auprès de lui. Mais je sais que je pourrai toujours compter sur ses conseils», a-t-il affirmé.

Ce passage de témoin illustre la continuité et le dynamisme des services régionaux des Editions Sidwaya, garants d’une information de proximité crédible et de qualité.

Journalistes, acteurs des médias et collaborateurs présents ont salué cette transition et la considèrent comme une étape clé pour renforcer la couverture des réalités locales et promouvoir le rayonnement du quotidien d’Etat.

Depuis sa création, le service régional des Editions Sidwaya dans la Boucle du Mouhoun a connu trois responsables qui sont Kamelé Fayama, Adama Sédgo et désormais Yacouba Bélem, dont la nomination s’inscrit dans la volonté de poursuivre le développement du média public dans la Boucle du Mouhoun.

Yacouba Bélem a servi à la direction régionale de la Communication de la Boucle du Mouhoun avant de rejoindre les Editions Sidwaya en mars 2025.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo