Mouhoun/Développement communautaire à la base à Bondokuy : La voie Tankuy-Dampan au centre d’une concertation communautaire

Bondoukuy, 24 sept. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Bondoukuy, Lazare Bado, a présidé, le mercredi 24 septembre 2025, une rencontre de concertation avec les forces vives locales, afin de définir des mesures urgentes pour restaurer la mobilité et renforcer la sécurité sur le tronçon Tankuy-Dampan, un axe vital pour les activités économiques et sociales de la commune.

Il a salué la mobilisation des participants et les a invités à des échanges francs et constructifs afin de parvenir à des solutions concrètes.

Les discussions ont permis d’établir un constat préoccupant, le tronçon, Tankuy-Dampan fortement dégradé, rend la circulation difficile et accentue les risques d’accidents.

Cette situation a des répercussions négatives sur les échanges commerciaux ainsi que sur les interactions sociales des populations riveraines.

Les participants ont unanimement insisté sur la nécessité d’engager des travaux urgents pour améliorer la fluidité du trafic et garantir la sécurité des usagers.

Des décisions prises, il a été convenu de mobiliser deux personnes ressources par quartier, en collaboration avec les Conseils villageois de développement (CVD), un comité de suivi et de coordination sera mis en place et un calendrier d’exécution des travaux d’intérêt communautaire sera élaboré.

Le PDS a exprimé sa reconnaissance aux participants pour leur sens du devoir citoyen.

Lazare Bado, a réaffirmé l’engagement de la commune à travailler de concert avec les forces vives locales afin d’améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Agence d’Information du Burkina

