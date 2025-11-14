BURKINA-MOUHOUN-MEDIAS-CONCERTATION

Mouhoun : Des acteurs des médias se concertent pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Dédougou, le 12 nov. 2025 (AIB)-Les acteurs des médias de la région de Bankui, ont tenu, le mercredi 12 novembre 2025 à Dédougou, la première session au titre de l’année 2025 de leur cadre de concertation régional sous le thème « Rôle des médias dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans la région ». Les travaux ont été présidés par le directeur régional en charge de la Communication des Bankui, Sinaly Djibo.

Réunis dans le cadre de leur cadre de concertation régional, les journalistes, communicateurs et responsables d’organisations professionnelles des médias, ont échangé, le mercredi 12 novembre 2025 à Dédougou, sur les enjeux de leur rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Le directeur régional en charge de la Communication des Bankui, Sinaly Djibo, a salué l’engagement des acteurs des médias dans la promotion des valeurs d’unité et de solidarité, soulignant que la presse constitue un maillon essentiel dans la construction d’une société apaisée et résiliente.

Il a exhorté les participants à poursuivre leurs efforts en faveur d’une communication responsable et constructive, à même de prévenir les tensions communautaires et de promouvoir le vivre-ensemble.

La communication introductive sur le thème a été présentée par l’Inspecteur d’éducation spécialisée, Hamidou Bambara, en service à la direction régionale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale des Bankui.

Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et humanitaires, il a souligné le rôle central des médias dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Hamidou Bambara, a également exposé les différentes formes et sources de conflits, avant d’insister sur la responsabilité des médias à informer objectivement, à éduquer à la citoyenneté, et à servir de cadre de dialogue et de médiation entre les populations.

L’Inspecteur d’éducation spécialisée, a appelé au renforcement des capacités et de l’indépendance des médias pour consolider durablement la paix et la solidarité dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques relatives à l’éthique journalistique, à la gestion de l’information sensible et aux stratégies de communication en période de crise.

Des réflexions ont permis d’identifier des pistes d’actions pour renforcer la collaboration entre médias et acteurs communautaires, en vue d’une meilleure cohésion sociale.

Les participants ont unanimement reconnu la nécessité d’élaborer une charte d’éthique régionale des médias, destinée à encadrer leurs pratiques professionnelles et à promouvoir une information de qualité, exempte de tout discours haineux.

Ils ont également convenu de mutualiser leurs efforts pour conduire des campagnes conjointes de sensibilisation sur la paix et la solidarité. Ils ont, en outre, réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une information au service de la stabilité sociale et du développement local.

La prochaine session, prévue dans les mois à venir, permettra d’évaluer les actions entreprises et de renforcer davantage les synergies entre les différents médias de la région.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO