Mouhoun/Commune de Tchériba : L’ONG CARE International offre des vivres aux populations hôtes et déplacées

Tchériba, le 17 sept. 2025 (AIB) – L’ONG CARE International et son partenaire WU PAKUWE ont distribué, le mardi 16 septembre 2025, des vivres à 286 ménages vulnérables de Tchériba, dont des personnes déplacées internes. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet TALISOC, qui combine assistance humanitaire, appui au développement et promotion de la cohésion sociale dans la Boucle du Mouhoun.

Elle s’inscrit dans le cadre de sa politique d’accompagner l’Etat dans ses efforts de développement et d’action humanitaire à travers le Transitional Development Assistance through Livelihoods Improvement and Social Cohesion (TALISOC).

Le don est composé de céréales (niébé 25kg, maïs 25 Kg et deux sacs de riz 25 kg), un bidon d’huile de 5 litres et 5 kg de sel pour chacun des bénéficiaires.

Cet appui vise à soulager les besoins élémentaires des ménages bénéficiaires, particulièrement en cette saison pluvieuse souvent marquée par des difficultés alimentaires.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Tchériba, Ouesseni Logora, a exprimé sa gratitude à CARE International et à ses partenaires, rappelant que ce geste n’est pas une première.

Il a salué la constance de leur accompagnement aux côtés de l’État et souhaité la pérennisation de ce partenariat pour le bien-être des populations locales.

Selon le chargé technique en sécurité alimentaire du projet, Ibrahim P. Yaméogo, le TALISOC, d’une durée de trois ans (2023-2026), intervient dans trois domaines qui sont l’humanitaire, le développement et la cohésion sociale.

« L’activité humanitaire du jour a concerné quatre communes de la région de Bankui: Tchériba, Safané, Ouri et Siby. Dans la commune de Tchériba, les bénéficiaires sont issus du chef-lieu et des villages de Sirakélén, Bissanderou, Tikan, Nèrèkôrôso et Banouba » a-t-il expliqué.

M. Yaméogo, a en outre souligné que des comités locaux de ciblage, appuyés par les services techniques de l’action sociale et humanitaire, ont été mis en place pour identifier les ménages les plus vulnérables.

En plus de l’assistance alimentaire, le projet prévoit la distribution de kits de dignité et d’hygiène.

Sur le plan du développement, il appuie les organisations paysannes à travers des formations, la fourniture d’intrants et de matériels agricoles.

Quant au volet cohésion sociale, il met l’accent sur le renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution pacifique des conflits, gage d’une paix durable.

Les bénéficiaires, ont exprimé leur satisfaction et leur soulagement, repartant les bras chargés et l’espoir renouvelé face aux difficultés alimentaires de la saison pluvieuse.

