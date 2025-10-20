BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-AGRICULTURE-VISITE

Mouhoun/Bas-fond rizicole de Sao : Plus de 130 tonnes de riz attendues pour la campagne 2025-2026

Tchériba, le 18 oct. 2025 (AIB)- Plus de 130 tonnes de riz sont attendues dans le bas-fond de Sao, dans la commune de Tchériba, au titre de la campagne 2025-2026. Une performance saluée par le gouverneur de Bankui, Babo Pierre Bassinga, lors d’une visite de supervision des réalisations du projet RESICOM le samedi 18 octobre 2025.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, en effectuant la visite de terrain dans la commune de Tchériba, s’est rendu successivement sur le bas-fond rizicole de Sao et au parc de vaccination de Sirakélé.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet de Renforcement de la résilience communautaire des ménages agrosylvopastoraux (RESICOM), mis en œuvre par un consortium composé de Solidar Suisse, SOS Sahel International Burkina, en partenariat avec l’OCADES Caritas/Dédougou, la FEPAB-Yatenga et l’Association Wendkouni de Boulsa (AWK).

L’initiative vise à accroître la résilience et l’autonomie des ménages agrosylvopastoraux, y compris des personnes déplacées internes, durement affectés par la crise sécuritaire et les changements climatiques, à travers des actions concrètes de relance de la production agricole et pastorale et de promotion du développement durable en milieu rural.

Au bas-fond rizicole de Sao, la mission, conduite avec l’appui des services techniques régionaux et provinciaux de l’agriculture ainsi que des ressources animales et halieutiques, a constaté une progression significative des résultats.

Aménagé sur 20 hectares en 2022-2023, le site a été étendu à 30 hectares grâce à la confiance renouvelée des propriétaires terriens.

Cette extension a permis d’accroître la production, passée de 84 tonnes de riz lors de la précédente campagne à une prévision de plus de 130 tonnes pour celle de 2025-2026.

La délégation s’est ensuite rendue à Sirakélé, où elle a visité le parc de vaccination des bovins réalisé dans le cadre du projet RESICOM.

Avant sa mise en place, les éleveurs devaient parcourir plusieurs kilomètres pour faire vacciner leurs animaux à Tchériba.

Grâce à cette infrastructure, opérationnelle depuis l’année dernière, plus de 800 têtes de bétail ont pu être traitées sur place, au grand soulagement des éleveurs.

Les bénéficiaires ont toutefois exprimé certaines doléances, notamment la création de forages dans le bas-fond de Sao afin de favoriser le maraîchage en saison sèche, ainsi que la construction d’un second parc de vaccination destiné aux petits ruminants à Sirakélé.

Le gouverneur a salué l’engagement et la détermination des producteurs, qu’il a jugés en parfaite adéquation avec la vision des plus hautes autorités du pays, résolument engagées dans la quête de l’autosuffisance alimentaire nationale.

Il a souligné que ces acquis constituent des résultats plus que satisfaisants qui traduisent la pertinence du projet et appellent un accompagnement soutenu pour le bien-être des populations rurales.

En s’exprimant sur les doléances des producteurs, le gouverneur leur a rassurés avoir pris bonne note de leurs préoccupations et a promis d’engager des concertations avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu’avec les services déconcentrés compétents, en vue de rechercher des solutions appropriées.

Aussi, l’autorité régionale a félicité l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet RESICOM pour les résultats déjà enregistrés, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts en vue de consolider les acquis.

Babo Pierre Bassinga, a réaffirmé l’engagement des autorités régionales à accompagner toutes les initiatives contribuant à l’autosuffisance alimentaire, à la résilience communautaire et au développement harmonieux du monde rural dans la Boucle du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/hb/oo