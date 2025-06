BURKINA-MOUHOUN-BACCALAUREAT-EPREUVES-LANCEMENT

Mouhoun/Baccalauréat session de 2025 : 7 843 candidats dans la Boucle du Mouhoun

Dédougou, le 24 juin 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a lancé, ce mardi 24 juin 2025 au lycée provincial de Dédougou, les épreuves du baccalauréat session de 2025. 7 843 candidats dont 4 038 filles dans la région de la Boucle du Mouhoun, partent à l’assaut du diplôme.

Les épreuves du baccalauréat session de 2025 ont été lancées ce mardi 24 juin 2025 au lycée provincial de Dédougou.

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, ils sont 7 843 candidats dont 4 038 filles et 3 805 garçons en lice pour l’examen du baccalauréat, repartis dans 33 jurys à travers les différentes provinces de la région.

Avant l’ouverture officielle des premières enveloppes, les autorités ont fait le tour de quelques salles d’examen pour encourager les candidats.

« Pour chaque épreuve, restez concentrés. Vous avez fait 9 mois à apprendre et maintenant c’est la restitution de ce que vous avez appris qu’on vous demande. Soyez appliqués et éviter les ratures et soyez propres en présentant des copies lisibles. Mon souhait est qu’à la proclamation des résultats, vous soyez tous admis », a dit le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga.

Il a saisi l’occasion pour féliciter tous les acteurs du monde éducatif pour leur engagement pour la qualité et la continuité de l’éducation dans notre pays.

De même, le premier responsable de la région, a rendu un vibrant hommage aux forces combattantes qui œuvrent pour la sécurité et la paix et dont les actions ont permis la réouverture des écoles et la tenue effective des examens.

Pour sa part, le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a rassuré que grâce au concours des autorités régionales, des forces combattantes et l’engagement des acteurs, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens dans la région.

Il a invité les candidats à faire preuve d’intégrité et à bannir toute forme de fraude.

« La réussite ne se mesure pas seulement par les résultats, mais aussi par les valeurs que nous portons. Soyez fiers de vos efforts et de votre honnêteté et comptez sur vos propres capacités », a dit Raoul Sanon.

Les statistiques de cette session donnent 7 591 candidats dont 3 932 filles pour l’enseignement général dans les séries A4, D et C.

131 candidats dont 62 filles pour le BAC technologique dans les séries F3 et G2 et 121 candidats dont 44 filles pour le BAC professionnel avec les séries Agroalimentaire, Electrotechnique et Maintenance véhicule automobile.

La répartition par province donne 1 987 candidats dont 994 filles pour les Balé qui composent dans 08 jurys, 414 candidats dont 181 filles pour les Banwa répartis dans 03 jurys, 744 candidats dont 370 filles pour la Kossi dans 03 jurys.

3 190 candidats dont 1 686 filles pour le Mouhoun dans 13 jurys, 818 candidats dont 393 filles pour le Nayala dans 03 jurys et 690 dont 354 filles pour le Sourou répartis dans 03 jurys, soit un total de 33 jurys pour la région.

Ces statistiques montrent une baisse croissante des candidats par rapport à la session de 2024 qui était 8 423 candidats dont 1 096 filles et 4 327 garçons dans 36 jurys.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/ar