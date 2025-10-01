BURKINA – MOUHOUN – MPSR2 – ANNIVERSAIRE – PANEL

Mouhoun/An III du MPSR 2 : Un panel sur les acquis de la Révolution Progressiste Populaire à Dédougou

Dédougou, le 30 sept. 2025, (AIB)- A l’occasion de la commémoration du troisième anniversaire du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 2 (MPSR 2), la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), section provinciale du Mouhoun, a organisé le mardi 30 septembre 2025 à Dédougou, un panel consacré aux acquis de la Révolution progressiste et populaire conduite par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Placée sous le parrainage de la secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, la rencontre tenue le mardi 30 septembre 2025 à Dédougou, a mobilisé des responsables administratifs, des leaders communautaires, des acteurs de la société civile ainsi que des populations venues échanger sur les fondements et les avancées de la Révolution progressiste et populaire.

A l’entame des travaux, l’hymne national en dioula et celui de l’AES ont été exécutés par les bacheliers de l’immersion patriotique.

Les intervenants ont rappelé que le MPSR II, a insufflé une nouvelle dynamique à la gouvernance nationale, en mettant en avant la souveraineté, la justice sociale et la mobilisation citoyenne.

Ils ont salué les réformes sécuritaires, économiques et sociales en cours, tout en appelant à un engagement accru des citoyens pour consolider les acquis.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a présenté une communication sur les acquis de la Révolution progressiste et populaire.

Il a relevé que, dans la lignée de l’idéal sankariste de 1984, la révolution conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré incarne une rupture majeure avec les pratiques antérieures.

Parmi les avancées citées figurent la réforme du secteur minier, la création de l’Alliance des Etats du Sahel, les offensives agricoles, la montée en puissance sécuritaire et militaire, ainsi que des réformes sociales, éducatives et diplomatiques.

M. Tougfo a exhorté les populations à renforcer leur engagement patriotique afin de consolider ces acquis et d’accélérer la marche vers un développement souverain et durable.

Dans sa communication, l’économiste-politologue et consultant en stratégie, Roger T. Sawadogo, a mis en lumière le rôle central des acteurs de la veille citoyenne et de la jeunesse dans la réussite de la révolution.

Il a défini sept missions majeures pour ces forces sociales, notamment la discipline, la vigilance face aux infiltrations, la gestion des rumeurs et la vulgarisation des acquis de la révolution.

Selon lui, le tournant stratégique amorcé depuis septembre 2022, marqué par la montée en puissance militaire et le contrôle accru des ressources, exige une synergie d’action entre élites et populations.

Le sémio politologue, Kouaman Ido, a, pour sa part, insisté sur l’importance des réseaux sociaux dans la lutte contre l’insécurité.

Il a souligné qu’ils constituent à la fois une opportunité, par leur capacité à mobiliser et diffuser des alertes, et un risque, en raison de la désinformation et des manipulations externes.

Le conférencier a recommandé une gestion stratégique de ces outils, à travers l’éducation aux médias, la responsabilisation des plateformes et l’instauration de canaux sécurisés entre citoyens et forces de défense.

Il a appelé à une utilisation vigilante des réseaux sociaux, afin qu’ils demeurent des instruments au service de la sécurité nationale et de la reconquête du territoire.

A la fin des travaux, la coordination provinciale de la CNAVC du Mouhoun a remis des attestations de reconnaissance à des personnalités et à des structures pour leur engagement sans faille à œuvrer pour la réussite des actions du RPP dans la province du Mouhoun.

Une mention spéciale a été faite aux forces combattantes pour le travail abattu sur le terrain et qui permet le retour à la vie normale dans plusieurs localités de la région.

Il faut noter qu’une forte délégation de la veille citoyenne de la province de Koosin a fait le déplacement de Dédougou pour ce panel.

