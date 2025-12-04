Burkina-Mouhoun-Solidarité-Développement-Remise-Don

Mouhoun/30e anniversaire de la police municipale : La police municipale offre trois tonnes de ciment à Faso Mèbo

Dédougou, 03 déc. 2025 (AIB)- La police municipale de Dédougou a remis, le mercredi 3 décembre 2025, un don composé de trois (03) tonnes de ciment et dix pelles à l’initiative présidentielle Faso Mèbo, dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la création de la police municipale au Burkina Faso. La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, qui a réceptionné le don au nom de l’Etat.

La police municipale du Burkina Faso célèbre en cette fin d’année 2025, le trentième anniversaire de sa création.

A Dédougou, pour marquer l’événement, un certain nombre d’activités sont au programme et permettra aux populations de mieux connaître leur police municipale.

Pour lancer les activités commémoratives, la police municipale de Dédougou a fait don de 03 tonnes de ciment et 10 pelles à l’initiative présidentielle Faso Mèbo.

Selon le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, ce geste s’inscrit dans une dynamique nationale visant à marquer de manière utile et citoyenne les trente ans d’existence de la police municipale.

Il a salué un acte dédié à l’édification nationale, rappelant que la police municipale, au-delà de ses missions de sécurité et de police administrative, pose chaque jour des actions allant dans le sens du développement local. I

M. Nakanabo, a exprimé sa satisfaction et a traduit la reconnaissance des autorités provinciales pour cet appui à l’initiative Faso Mèbo, qui œuvre à la promotion des aménagements urbains au profit des populations.

Il a par ailleurs invité d’autres structures publiques et privées à emboîter le pas de la police municipale de Dédougou, affirmant que la construction du pays est l’affaire de tous les Burkinabè.

Le Haut-commissaire, a conclu en saluant l’engagement continu de la police municipale de Dédougou et en réitérant l’appel à la mobilisation citoyenne autour des actions de développement.

Pour le directeur de la police municipale de Dédougou, Daouda Séré, ce don symbolise l’engagement de la corporation à contribuer, aux côtés de l’Etat, à l’amélioration du cadre de vie des populations.

« Sécurité et développement sont indissociables », a-t-il rappelé, soulignant que la police municipale reste composée avant tout de citoyens soucieux du bien-être de leur communauté.

Le directeur a indiqué que cette action s’inscrit dans un programme d’activités riche et varié prévu pour la commémoration des trente ans de la police municipale.

Parmi celles-ci figurent une montée des couleurs régionale, des journées portes ouvertes du 4 au 6 décembre, un cross populaire, ainsi que des émissions radiophoniques d’information et de sensibilisation sur les missions, attributions et limites de la police municipale.

La corporation prévoit également une vaste campagne de sensibilisation sur le port du casque, assortie d’une parade urbaine, en vue de promouvoir la sécurité routière à l’approche des fêtes de fin d’année.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO