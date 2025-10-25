Burkina-Justice-Passation-DCRP

Ministère de la Justice : le nouveau DCRP, Bertrand Somé, s’engage à renforcer la communication institutionnelle

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)-Le nouveau Directeur de la Communication et des Relations Presse (DCRP) du ministère en charge de la Justice et des Droits humains, Yelkoussan Bertrand Somé, a pris l’engagement, jeudi à Ouagadougou, de poursuivre avec détermination le travail entamé par son prédécesseur, afin de renforcer la visibilité et la lisibilité des actions du département.

La cérémonie de passation de charges entre le directeur entrant et le directeur sortant, Dimitri Ouédraogo, a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Bepoadi Sinini

« Cette confiance, dont j’apprécie toute la valeur, eu égard à l’ampleur de la mission, m’amène à prendre l’engagement de ne ménager aucun effort pour la mériter », a affirmé le nouveau patron de la communication ministérielle.

Le DCRP dit être venu en « homme de bonne volonté », résolu à travailler dans un esprit de dialogue et de collaboration avec l’ensemble des responsables et agents des différentes structures du ministère, promettant d’y consacrer toute son énergie pour faire de la communication un véritable outil d’accompagnement des politiques publiques du ministère.

M. Somé a salué le travail de son prédécesseur, qui, selon lui, a « posé les bases du développement de la visibilité et de la lisibilité des actions du ministère avec abnégation ».

« Je prends le pari de travailler avec l’ensemble du personnel de ma direction pour améliorer et innover nos approches de communication et de gestion de la relation presse, afin de continuer à impacter positivement la vie des citoyens », a-t-il souligné avant de conclure : « désormais, la parole est aux actes ».

Le directeur sortant, Dimitri Ouédraogo, qui a passé près de 2 ans à piloter la communication ministérielle a félicité son successeur, qu’il a décrit comme « un aîné respecté, expérimenté et porteur d’une vision claire du service public ».

Il a invité ses anciens collaborateurs de la DCRP à lui réserver un accueil chaleureux et à lui offrir le même accompagnement loyal et dévoué que celui dont il a bénéficié.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata