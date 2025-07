Marathon International Koom-Tanga de l’AES 2025 : Une première édition pour magnifier les FDS et les populations résilientes

Kaya, le 5 juillet 2025 (AIB) – La ville de Kaya, dans la région du Kuilsé, a accueilli la première édition du Marathon international KOOM-TANGA de l’Alliance des États Sahélo-Sahariens (AES). Ce grand événement sportif, qui a réuni des participants venus de l’AES et d’autres pays voisins, a été marqué par le sacre du Ghanéen Nakassi David sur la distance de 21 km.

Placée sous le haut patronage du ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Célestin Simporé, représentant le Premier ministre burkinabè, cette première édition du marathon international Koom-Tanga de l’AES a été ponctuée par deux compétitions ayant réuni une cinquantaine d’athlètes professionnels et amateurs, âgés de 10 à 50 ans.

Pour le caporal Youssouf Youma, l’un des promoteurs, cette compétition vise à mettre en lumière l’engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS) des pays frères de l’AES, ainsi que la résilience de leurs populations.

La course internationale, d’une distance de 21 km entre Boussouma et la place du défilé de Kaya, a été remportée par le Ghanéen Nakassi David avec un chrono de 1h15min35s. Il est suivi des Nigériens Oumarou Souley et Mahaman Tassirou Saidou. Le Ghanéen Ismael Fialor est arrivé en 4e position, presque au même moment que le premier Burkinabè, Yaya Sidibé, qui termine 5e du classement.

Dans la course locale, courue sur une distance de 10 km, l’athlète Kargougou Mohamed, de Kaya, a franchi la ligne d’arrivée en tête, parmi les 21 participants partis de Louda. À noter également la participation des femmes à cette compétition. La première d’entre elles, Noëlie Sawadogo, étudiante en première année au Centre universitaire de Kaya, s’est illustrée en terminant 4e au classement général.

Des prix en espèces et en nature ont été remis aux plus méritants, en plus de prix spéciaux décernés à certains participants.

Pour le ministre d’État Célestin Simporé, cette première édition a été un véritable succès.

« Ce marathon est un symbole fort de fraternité, d’unité et de solidarité entre les pays membres de l’AES », a-t-il affirmé, tout en exprimant le vœu de voir cette compétition grandir et attirer à l’avenir des athlètes professionnels de renom.

Le Marathon Koom-Tanga de l’AES est une initiative conjointe de l’adjudant-chef Ibrahim Dalaizé du Niger, du lieutenant-colonel Oumar Diarra du Mali et du caporal Youssouf Youma du Burkina Faso, trois frères d’armes des pays membres de la Confédération de l’AES.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata