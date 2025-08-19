Manga: Plus de 350 plants pour un bosquet dédié aux candidats à l’immersion patriotique

Manga, 18 août 2025 (AIB)-Un bosquet de plus de 350 plants, comprenant 16 espèces d’arbres, a été créé lundi au secteur n°4 de Manga, au profit des bacheliers de l’immersion patriotique de la région du Nazinon, à l’initiative de la direction régionale des Eaux et Forêts.

La séance de reboisement pour la création du bosquet de l’immersion patriotique a mobilisé plusieurs centaines de jeunes, assistés de leurs encadreurs, d’autorités régionales et d’agents des services environnementaux.

Le site couvre une superficie de plus d’un demi-hectare et abrite des espèces locales comme le baobab, le karité, le citronnier, le figuier, ainsi que des espèces exotiques telles que le moringa.

Selon le directeur régional des Eaux et Forêts du Nazinon, le lieutenant-colonel Aimé Compaoré, l’initiative vise à doter les candidats d’un espace vert qui portera leur empreinte dans la ville.

« La mise en place de ce bosquet fait suite à l’engagement du président du Faso pour la création de bosquets de plantes médicinales. Elle répond à un besoin d’éducation environnementale et contribue à renforcer leur attachement à la nature », a indiqué le lieutenant-colonel Compaoré.

Il a ajouté que l’initiative s’inscrit dans une logique de développement durable, articulée principalement autour de trois volets : le volet économique, avec la production de produits forestiers non ligneux ; le volet social, à travers la fourniture de plantes médicinales et de produits pour la pharmacopée ; et le volet environnemental, grâce à la séquestration du carbone urbain et à l’amélioration de la qualité de l’air.

Le directeur provincial des Eaux et Forêts du Zoundwéogo, le lieutenant-colonel Adama Kalmogo, a annoncé que pour garantir la réussite de l’opération, plusieurs innovations ont été introduites. Il s’agit notamment de la mise en place d’une clôture grillagée, de l’implication des élèves des lycées et collèges dès la rentrée prochaine pour l’entretien des plants, ainsi que de la réalisation de panneaux portant les noms des immergés ayant participé au reboisement.

« Ce géoréférencement permettra à chacun de retrouver son arbre dans plusieurs années », a-t-il précisé.

Les bénéficiaires ont salué l’initiative. L’immergée Gouem Salomé a jugé les innovations « très originales ». Elle a qualifié leur participation de « fait mémorable et inoubliable », appelant par ailleurs les populations à aider à entretenir les plants.

La première vice-présidente de la délégation spéciale de Manga, Adèle Guiguemkoudré Kafando, a félicité la direction régionale des Eaux et Forêts du Nazinon pour avoir doté la ville d’un poumon écologique, matérialisant en outre une initiative présidentielle de « grande importance » pour les jeunes et les citoyens burkinabè.

« Cette activité de reboisement est une leçon de vie qui va renforcer l’attachement à la nature des élèves en immersion patriotique », a soutenu, pour sa part, le chargé de mission de la région du Nazinon auprès de la présidence du Faso, Thierry Nikiema.

Agence d’information du Burkina

MZ/ata