Mali : Grâce à l’action de l’armée, l’approvisionnement en carburant se normalise progressivement

Ouagadougou, 8 nov. 2025 (AIB) – L’approvisionnement en carburant de plusieurs villes maliennes, dont la capitale Bamako, connaît une normalisation progressive, grâce à la détermination de l’armée malienne qui a déjoué les tentatives des terroristes de fragiliser l’économie nationale.

Depuis plusieurs semaines, des terroristes tentent de perturber l’approvisionnement du pays en carburant.

Mais grâce à la bravoure et à l’engagement des Forces armées maliennes (FAMa), leur projet funeste a été mis en échec.

Sous escorte militaire, plusieurs convois de camions-citernes ont pu rallier diverses localités, permettant de ravitailler les stations-service et de réalimenter le réseau de distribution.

À Bamako, les longues files d’attente dans les stations-service commencent à diminuer et plusieurs conducteurs ont pu se procurer à nouveau le précieux carburant.

Les écoles et les universités, qui avaient suspendu leurs activités, sont de nouveau fonctionnelles. La reprise est également perceptible dans le secteur des transports publics.

Les autorités maliennes ont salué les efforts des FAMa, qui assurent désormais l’escorte des convois stratégiques sur les axes les plus exposés, notamment ceux reliant Kayes, Sikasso et Bamako.

Le gouvernement a assuré qu’il maintiendrait les dispositifs d’escorte militaire et qu’il travaillait à diversifier les itinéraires d’approvisionnement afin d’éviter toute rupture future.

Autre signe d’apaisement : les armateurs internationaux MSC (italo-suisse) et CMA-CGM (français), qui avaient suspendu temporairement leurs opérations vers le Mali pour des raisons de sécurité, ont repris leurs activités.

Les autorités appellent toutefois à la prudence et à la vigilance, rappelant que la sécurisation complète des voies d’approvisionnement demeure un défi majeur que l’ensemble du peuple malien s’emploie à relever.

Agence d’Information du Burkina