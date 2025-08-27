BURKINA-LUTTE-FRAUDE-SENSIBILISATION-ACTEURS

Lutte contre la fraude: la CNLF forme les acteurs clés pour sécuriser le pays

Koudougou, 27 août 2025 (AIB) – la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) organise du 26 au 29 août 2025 à Koudougou, une formation pour aider à combattre le financement du terrorisme au Burkina Faso, et partant, sécuriser le pays.

L’événement organisé par la CNLF avec le soutien du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), a réuni des leaders communautaires des secteurs du bétail, du carburant et de l’orpaillage.

En ouvrant l’atelier, le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a souligné que cet atelier est une partie essentielle de la stratégie nationale et régionale visant à assécher les sources de financement du terrorisme en impliquant les acteurs directement sur le terrain. D’où son invite à ceux-ci, à s’investir pleinement dans cette formation pour un impact positif sur le terrain.

L’objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des artisans miniers, des commerçants de bétail et d’hydrocarbures. En effet, ces secteurs sont souvent exploités pour des trafics illicites qui servent à financer les groupes terroristes. L’atelier vise à transformer ces leaders communautaires en de véritables « sentinelles de la sécurité ».

En leur fournissant les outils nécessaires pour identifier et signaler les activités suspectes, l’initiative cherche à renforcer la résilience des communautés face aux menaces; faire de chaque citoyen un maillon essentiel de la chaîne de sécurité du pays.

En ciblant ces filières, le Burkina Faso espère couper les ressources financières qui alimentent les activités terroristes et renforcer la sécurité de l’ensemble de la Nation.

