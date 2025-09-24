L’Union africaine invitée à faire une »immersion » au sein de l’AES pour saisir »les réalités »

New York, 22 septembre 2025 (AIB)-Les ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont appelé lundi l’Union africaine (UA) à corriger ses erreurs d’appréciation et à effectuer une immersion au sein de la Confédération pour mieux appréhender les réalités.

Le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, a exhorté l’Union africaine à « corriger les erreurs d’appréciation » concernant l’AES.

« Il faut une immersion dans notre espace, une proximité entre les décideurs et le terrain, et sortir du narratif porté par des personnes éloignées de nos réalité », a-t-il déclaré.

Le ministre Traoré s’exprimait aux côtés de ses homologues du Mali Abdoulaye Diop et du Niger Bakary Yaou Sangaré, lundi à New York, après un entretien avec le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf.

Selon Karamoko Jean Marie Traoré, le terrorisme concerne l’ensemble du continent et ne saurait être abordé sans associer le Mali, le Niger et le Burkina Faso, même si ces pays sont suspendus de l’UA.

« On ne doit pas parler de nous sans nous », a insisté M. Traoré, tout en dénonçant le manque de solidarité internationale face aux défis sécuritaires dans le Sahel.

Ses homologues malien et nigérien, Abdoulaye Diop et Bakary Yaou Sangaré, ont appuyé ses propos, estimant que la persistance du terrorisme est liée au soutien de certaines puissances extérieures, parfois avec des relais dans la région.

Tout en rappelant leurs divergences avec l’UA, les diplomates de l’AES ont salué la nouvelle dynamique initiée par M. Youssouf, notamment l’envoi de missions pour s’immerger dans la réalité des pays sahéliens. Ils y voient un pas vers une meilleure compréhension, au-delà des « informations non fondées » qui alimentent certaines décisions.

En réponse, le président de la Commission de l’UA a affirmé avoir « pris bonne note » des préoccupations exprimées et reconnu la nécessité d’adapter les textes de l’organisation aux réalités nationales.