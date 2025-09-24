ONU : Les Premiers ministres de l’AES se concertent avant le rendez-vous de samedi

NEW YORK, 24 sept. 2025(AIB)-Les Premiers ministres des États membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel se sont réunis mercredi à New York afin d’harmoniser leurs points de vue avant leur participation au débat général de la 80e Assemblée générale de l’ONU, qui se tiendra le 27 septembre.

Cette rencontre a réuni le Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et ses homologues du Mali Abdoulaye Maïga et du Niger Ali Lamine Zeine.

Leur objectif était de présenter un front commun et de porter la voix des peuples de l’AES le samedi 27 septembre 2025 sur la tribune des Nations-Unies.

Selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, cette réunion a permis aux chefs de gouvernement de partager leurs analyses sur la situation mondiale et de réaffirmer les aspirations des peuples de l’AES.

Ils ont notamment mis l’accent sur la nécessité de l’indépendance, de la souveraineté et de la rupture avec des pratiques qui ne servent pas les intérêts de leurs populations.

Les Premiers ministres ont également planifié des actions collectives pour porter solidairement le message de l’AES à la tribune des Nations unies. Ils se sont notamment félicités des avancées de la Confédération, saluant le leadership des chefs d’État respectifs.

Le diplomate malien a conclu en réitérant l’engagement des gouvernements de l’AES à travailler de manière solidaire pour atteindre l’objectif de dignité et de prospérité pour leurs peuples.

Agence d’information du Burkina

ANA/ata