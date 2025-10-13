BURKINA-LOROUM-EDUCATION-CONFERENCE-PEDAGOGIQUE

Loroum : Les enseignants du secondaire renforcent leurs capacités sur la réforme des curricula

Titao, 10 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a lancé le mercredi 7 octobre 2025, la session de formation des enseignants du secondaire sur la réforme des curricula, afin de leur permettre de mieux s’approprier les réformes en cours dans le système éducatif.

Organisée par la Direction générale de l’enseignement général (DGEG), cette session de formation qui se tient du 7 au 10 octobre 2025 à Titao, vise à renforcer les compétences professionnelles des enseignants afin de leur permettre de mieux s’approprier les réformes en cours dans le système éducatif.

Il s’agit notamment de la mise en œuvre de l’Approche par les compétences et du parcours individualisé (APC/PI), deux méthodes pédagogiques qui visent à placer l’apprenant au centre du processus d’enseignement/apprentissage.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme national de formation initiale et continue du personnel enseignant, conduit par le ministère en charge de l’Enseignement secondaire.

Wendkouni Sawadogo, enseignante, a indiqué que cette formation est la bienvenue et « Nous permettra de nous mettre en phase avec les nouvelles orientations du pays ».

Pour elle, l’introduction des métiers permettra de lutter contre le chômage en facilitant l’auto-emploi des jeunes.

Embouchant la même trompette, le censeur du Lycée provincial, Yacouba Niampa, s’est réjoui de cette réforme.

«Nous pourrons désormais lier facilement la théorie à la pratique et amener les produits de l’école à affronter les réalités de l’emploi», a-t-il affirmé.

Selon le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Loroum, Souleymane Ouermi, a expliqué que l’atelier vise à familiariser les enseignants à la réforme des curricula.

«Nous voulons à travers cette formation initier nos enseignants à la réforme des curricula. Cela leur permettra de mieux maîtriser les contenus de la réforme et faire en sorte que nos écoles soient plus adaptées aux réalités locales», a-t-il dit.

Ces journées pédagogiques ont constitué de bons moments de réflexion, d’analyse et de perfectionnement professionnel.

Débutés le 7 octobre 2025, les travaux ont pris fin vendredi 10 octobre 2025 à la satisfaction des participants.

Agence d’information du Burkina

