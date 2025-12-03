Burkina-Loroum-Montée-Couleurs

Loroum/Faso Mêbo : Le Haut-commissaaire invite la population à soutenir massivement l’initiative

Titao, 2 dec. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a présidé, le lundi 1er décembre 2025, la traditionnelle montée mensuelle des couleurs à Titao. Il a invité la population à soutenir massivement l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Après la montée des couleurs au rythme du ditanyé, le lundi 1er décembre 2025, le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a informé de l’opérationnalisation de l’initiative Faso dans la région.

Il a invité les populations à soutenir massivement cette initiative de construction nationale.

Depuis le 18 novembre 2025, l’initiative Faso Mêbo a été lancée dans la région de Yaadga.

Deux sites ont été identifiés à cet effet dans les quartiers Gondolgo et Somyaga à Ouahigouya pour recevoir les contributions.

L’opération connaît un engouement et le capitaine Bassolé, a souhaité que le Loroum ne soit pas en reste.

Le Haut-commissaire, a alors exhorté les fils et filles de la province à être parmi les meilleurs contribuables.

Il a également donné aux membres des corps constitués des informations relatives à la fête de la pomme de terre.

«Nous allons transmettre à la hiérarchie votre intention d’organiser la fête de la pomme de terre. De ce qui sera décidé , on vous avisera » a-t-il indiqué.

Bintou Kagoné, responsable d’OSC, a accueilli ces séances de montée des couleurs avec fierté.

«La séance a permis de mettre à la disposition des membres des corps constitués des informations sur la vie de la province», a indiqué Mme Kagoné.

Elle a appelé la population à prendre part à cette montée des couleurs car «c’est une occasion de se mettre au courant de la vie de la province».

Souleymane Zango, s’est également réjoui de la décision des autorités de travailler à ravitailler régulièrement la commune de Sollé.

Agence d’information du Burkina

