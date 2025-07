BURKINA-LOROUM-FORMATION-PROFESSIONNELLE-EXAMEN

Loroum/Examen CQP : Un taux de réussite de 88,70% enregistré à Titao

Titao, 9 juil. 2025 (AIB)-Le jury du Certificat de qualification professionnelle (CQP), a proclamé, ce mardi 08 juillet 2025 à Titao, les résultats de la session. Sur un total de 62 candidats présentés, 55 candidats toutes catégories confondues ont validé leur parchemin de qualification professionnelle. La province a enregistré un taux de succès de 88,70%.

Les résultats du Certificat de qualification professionnelle (CQP), ont été proclamés, ce mardi 8 juillet 2025 à Titao.

Sur 62 candidats présentés dont 19 garçons et 43 filles, 55 ont obtenus leur parchemin de qualification professionnelle.

En coupe couture, le taux de réussite est de 91,66% tandis qu’en mécanique cycle et cyclomoteur, 78,57% des candidats ont obtenu le parchemin.

La plupart des candidats sont issus du Centre d’éducation de base non formel (CEBNF) de Titao, un cadre de formation professionnelle du paysage éducatif du Loroum présent dans la province depuis plus de deux décennies, et qui offre une seconde opportunité aux enfants déscolarisés ou ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo