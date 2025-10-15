BURKINA-LOROUM-EDUCATION-INFRASTRUCTURES-DON

Loroum/Education : Un fils de la localité offre quatre salles de classes semi-finies aux élèves de Selbonga

Titao, le 14 oct. 2025 (AIB)- Un fils de la province du Loroum, Boukary Jacques Niampa, a lancé, ce mardi 14 octobre 2025, la réalisation de quatre salles de classe semi-finies sur le site de l’école C de Titao, au profit des élèves de Selbonga. C’était sous la présidence du secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro.

La cérémonie de lancement, ce mardi 14 octobre 2025, de la réalisation de quatre salles de classe semi-finies, au profit des élèves de Selbonga, grâce à l’initiative de Boukary Jacques Niampa, fils de la localité et par ailleurs ancien maire de la commune de Titao.

Les classes semi-finies sont des classes construites en dur jusqu’à la hauteur des fenêtres et tôlées.

Cette initiative est une réponse au manque d’infrastructures scolaires pour résorber les flux d’enfants en âge de scolarisation que reçoivent les services de l’éducation.

Selon les interventions, les récents mouvements de retour des déplacés dans la ville de Titao ont créé un besoin énorme en scolarisation des enfants dans la province du Loroum.

Cette difficulté est ressentie aussi bien au primaire qu’au secondaire où les effectifs dépassent souvent 300 élèves, ce qui oblige à un redéploiement dans d’autres salles de classe.

C’est pour apporter sa contribution dans l’absorption de ces nombreux effectifs que le donateur a décidé de réaliser quatre salles de classes semi finies sur le site de l’école C de Titao au profit des élèves de Selbonga.

« Nous ne pouvons pas nous réjouir lorsque nos enfants, nos frères n’ont pas de salles de classes. Notre fierté c’est de tout faire pour accompagner l’éducation qui est à la base de tout », s’est justifié le donateur Boukary Jacques Niampa.

Pour lui, le Burkina Faso tout entier traverse des moments difficiles marqués par l’insécurité ce qui signifie que l’état seul ne peut pas tout faire.

« Nous continuerons toujours à plaider pour la cause de l’éducation auprès de nos amis et partenaires pour que l’éducation soit un succès au Loroum », a-t-il souligné.

M. Niampa, a encouragé et félicité les enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles.

« J’adresse mes félicitations aux vaillants enseignants du Loroum qui font du bon travail malgré le contexte sécuritaire difficile et ces effectifs pléthoriques », a-t-il déclaré.

En plus de ces infrastructures, l’ancien maire de Titao, a remis une moto à l’administration scolaire pour l’enseignant qui se fera distinguer par l’excellence de son travail au cours de l’année scolaire 2025-2026.

« J’ai apporté une moto pour l’enseignant qui aura les meilleurs résultats au cours de cette année scolaire », a dit Jacques Boukary Niampa.

Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro et le directeur provincial en charge de l’Education primaire du Loroum, Sidiki Mandé, ont traduit leur reconnaissance au donateur pour ce geste qui apportera une réponse aux impératifs du moment.

Cette année scolaire, le ratio par classe au Loroum est de plus de 120 élèves et l’afflux de nouveaux élèves se poursuit.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/oo