Loroum/CEP 2025: « Ces résultats témoignent des efforts fournis par les enseignants malgré les difficultés », SG

Titao, le 14 juin 2025 (AIB) – Les deux jurys de l’examen du Certificat d’études primaire (CEP), ont proclamé leurs résultats le samedi 14 juin 2025. 433 élèves ont été admis sur 469 candidats présentés soit un taux de 92,32%.

Des résultats, selon le secrétaire général de la mairie de Titao, Corneille Damiba, qui témoignent les efforts fournis par les enseignants malgré les difficultés que connait la province.

Sur 469 candidats présentés (232 filles et 237 garçons), 433 élèves (218 filles et 215 garçons) sont admis à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), pour cette session 2025 soit un taux de 92,32%.

La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Titao 1, qui a présenté 335 élèves, a enregistré 309 lauréats soit un taux d’admission de 92,24% et celle de Titao 2, avec 134 candidats présentés a quant à elle eu 124 admis soit un taux de succès de 92,53%.

Ces résultats ont été réalisés dans un contexte sécuritaire difficile avec l’action des enseignants communautaires qui ont été relayés par les enseignants titulaires en fin du premier trimestre.

Au regard de la situation sécuritaire seulement deux circonscriptions sur quatre que compte la province ont pu présenter des candidats.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire, Sidiki Mandé, s’est réjoui des résultats et a remercié les différents acteurs pour la résilience.

« Les jours de repos comme mercredi soir et samedi ont été des jours de classe pour rattraper le retard accusé en début d’année », a rappelé M. Mandé.

Le secrétaire général de la mairie de Titao, Corneille Damiba représentant le Président de la délégation spéciale, a félicité les acteurs pour les résultats obtenus.

« Ces résultats témoignent des efforts fournis par les enseignants malgré les difficultés », a indiqué M. Damiba.

Il a souhaité que la situation s’améliore et que l’ensemble des écoles s’ouvrent au bonheur des enfants du Loroum.

Agence d’information du Burkina

