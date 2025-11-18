Burkina/Djôrô-Civisme- Scolaire

Loropéni: L’école primaire Barryèra prend part à la campagne patriotique éducative Dèmè Sira

Loropéni, 18 nov. 2025 (AIB) – L’école primaire de Barryèra de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Loropéni a procédé à la montée de couleurs synchronisée, le 17 novembre, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation citoyenne « Dèmè Sira »

La montée des couleurs a été suivie par la lecture du message officiel de la campagne intitulé « semez la graine de la solidarité ».

Après la levée du drapeau, un échange participatif d’environ 30 min s’est tenu dans les classes sur le thème : « La solidarité, notre force commune »

Le titulaire de chaque classe a donné une explication approfondie du sens de la solidarité et la mise en œuvre de micro-actions solidaires dans l’école et la communauté. A travers des exemples concrets, il abordé le sujet de solidarité à l’école, en famille et dans la communauté, pour aider les élèves à s’approprier les valeurs de vivre -ensemble et de soutien mutuel.

Les apprenants ont pris l’engagement de semer la graine de la solidarité dans leur coeur et dans leurs familles.

La campagne Dèmè Sera est placée sous le Très Haut Patronage du président du Faso, Ibrahim Traoré. Elle vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de patriotisme, d’entraide et de cohésion sociale auprès des apprenants,en associant l’acte civique de la levée des couleurs à un moment d’éducation citoyenne.

SPS/AZ