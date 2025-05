Burkina-Histoire-Livres-

Livres autobiographiques du président Lamizana : miroir militaire et politique de la Haute Volta

Rabat, 16 mai 2025 (AIB) – Le général-président Aboubacar Sangoulé Lamizana a laissé à la postérité deux ouvrages autobiographiques « Sous les drapeaux » et « Sur la brèche, trente ans durant ». Plus qu’un récit de vie, ce sont en réalité, de véritables miroirs de l’histoire militaire et politique de la Haute Volta (aujourd’hui Burkina Faso).

Au soir de sa vie, Aboubacar Sangoulé Lamizana a publié deux ouvrages qui retracent sa vie depuis son village, son incorporation dans l’armée coloniale, sa promotion comme chef d’État-major général de l’armée voltaïque, sa propulsion comme président de la république, son renversement du pouvoir, son jugement et son acquittement sous la révolution.

Les deux ouvrages, « Sous les drapeaux » Tome 1 et « Sur la brèche, trente ans durant », tome 2 qui retracent la vie de l’ex président de la république de la Haute Volta (1966 – 1980) et ancien chef d’État-major général de l’Armée (1961 – 1966) ont fait mieux que cela.

Ces deux ouvrages replongent les lecteurs dans l’histoire de l’armée voltaïque, son origine, les conditions de sa création, ses premiers unités et hommes, ainsi que ses premiers pas dans une Haute Volta nouvellement indépendante.

Avec ces deux ouvrages, l’auteur fait également baigner le lecteur dans l’histoire politique de la Haute Volta avec ses acteurs, notamment le président Daniel Ouezzin Coulibaly qu’il a côtoyé entre 1956 et 1958 à Abidjan, alors qu’il était adjoint du chef de cabinet militaire.

Il parle ensuite du président Maurice Yaméogo qui lui a confié la mission de la création de l’armée voltaïque et qui lui a ensuite remis les reines comme chef d’État-major, du Gérard Kango Ouédraogo qui fut son Premier ministre et de son président de l’Assemblée nationale, Joseph Conombo et autres.

En racontant sa vie, Lamizana plonge le lecteur dans le Burkina Faso profond, pays d’agriculture. Activité qu’il a mené avec ses parents dans son village de Dianra (province du Sourou) avant de se voir contraindre d’abandonner la daba pour le fusil avec son intégration dans l’armée coloniale.

A travers les pages des livres, le lecteur découvre et vit les combats en Indochine et en Algérie et apprend beaucoup sur la participation des africains et des voltaïques.

Avec l’indépendance du pays le 5 août 1960, le jeune officier de l’armée coloniale qui s’apprêtait à jouir d’un congé, est convoqué par les nouvelles autorités voltaïques sans aucune autre précision.

Il se rend à Ouagadougou pensant que cela ne prendra qu’une journée, à la suite de laquelle, il pourra continuer tranquillement son programme établi. Il ne savait pas qu’il était embarqué dans une aventure qui lierait à jamais sa vie à celle de son pays.

Sur place, il reçoit l’ordre de constituer les premières unités de l’armée voltaïque. Aboubacar Sangoulé Lamizana s’acquitte rapidement de cette tâche et voulant s’en aller, se voit confier la lourde responsabilité de premier chef d’État général des Forces armées Voltaïques.

Lamizana fait vivre au lecteur tout le processus de la création de l’armée voltaïque, ses premiers pas ainsi que ces acteurs.

L’homme désintéressé, devenu fondateur et premier chef d’État-major de l’Armée malgré lui, se voit propulsé un après-midi du 3 janvier 1966, au poste de président de la république de la Haute Volta.

Une insurrection populaire conduite par les syndicats et appuyée par des politiques, a contraint le président Maurice Yaméogo à la démission. L’armée est appelée au pouvoir et son chef, prend les rênes du pays.

En décembre 1966, les militaires se donnent quatre ans de transition et annoncent le retour à l’ordre constitutionnelle en 1970 mais ne quitteront plus le pouvoir encouragés en cela par les querelles et les divisions des acteurs politiques.

Homme de parole, le général-président Lamizana fait adopter une nouvelle constitution en 1970, qui instaure un régime parlementaire et favorise l’organisation d’élections législatives.

L’Union démocratique voltaïque (UDV), section du Rassemblement démocratique africain (RDA), fondée en 1947 par Daniel Ouézzin Coulibaly, arrive en tête et son leader du moment Gérard Kango Ouédraogo devient Premier ministre. Un autre leader du même parti Joseph Ouédraogo devient président de l’Assemblée nationale.

La constitution de 1970, stipule que la présidence de la république est occupée par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé pour les quatre prochaines années, le temps de s’assurer que les civils pourront assumer de façon responsable la direction du pays. Lamizana reste président.

Malheureusement, les inquiétudes des militaires vont s’avérer justes car entre 1973 et 1974, les Institutions du pays seront bloquées à cause d’une querelle personnelle entre le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, le second qui exige la démission du premier avant le vote de tout projet de loi. Ce que refusa le Premier ministre plongeant le pays dans une crise.

Le général-président Aboubacar Lamizana qui jouait un rôle d’arbitre depuis 1970, suspend la constitution le 8 février 1974, dissous les deux Institutions et instaure un nouveau régime de Transition.

Homme de consensus, le président Lamizana qui voulait instaurer à partir de ce moment, un parti unique comme c’était le cas dans la plupart des pays de l’Afrique noire, revient sur sa décision face à l’opposition des syndicats et de la rue.

Il adopte une nouvelle constitution en 1977 et organise de nouvelles élections en 1978, qu’il remporte avec une courte majorité (56,27%) au second tour après avoir été mis en ballotage au premier tour.

La participation du père fondateur de l’Armée à cette élection au compte d’un parti politique a créé une fracture au sein de la grande muette, où des colonels ont officiellement dénoncé cette candidature.

Le général-président qui avait la possibilité d’arrêter ces officiers frondeurs, n’en fera rien et laissera les choses se faire jusqu’à son renversement en novembre 1980 par ses colonels, qu’il avait pourtant promu à d’importantes postes de responsabilités. Le colonel Saye Zerbo qui prend le pouvoir a été son ancien ministre des Affaires Étrangères.

Dans ses livres autobiographiques, on découvre comment l’homme qui n’avait pas demandé le pouvoir, ne fera rien pour le conserver et vivra sa présidence sobrement comme avant qu’il ne prenne les rênes du pays.

C’est donc, un homme intègre qui se défendra fièrement en 1984 devant les Tribunaux populaires de la révolution (TPR) et sera acquitté. Et cela sous la présidence du Capitaine Thomas Sankara, un autre jeune officier à qui, il avait permis de créer le Centre national d’entrainement commando (CNEC) de Pô en 1976.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata/ak